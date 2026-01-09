Samsung představil televizi, která přepisuje pravidla domácí zábavy - 130 palců šílenství
9. 1. 2026 – 14:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Samsung na CES 2026 předvedl televizi, která stírá hranici mezi technologií, architekturou a uměním. Obří 130palcový Micro RGB model R95H ukazuje budoucnost domácího obrazu, kde extrémní velikost, stoprocentní barevná přesnost a výrazný design hrají stejně důležitou roli jako samotný obsah.
Samsung na veletrhu CES 2026 opět ukázal, že v oblasti zobrazovacích technologií nechce jen držet krok s konkurencí, ale nastavovat hranice toho, co je vůbec možné. Představení 130palcového Micro RGB televizoru s označením R95H nepůsobí jako běžné uvedení nového produktu, ale spíš jako technologické prohlášení. Tohle není televize do obýváku, ale demonstrace budoucnosti, ve které se obrazovka stává dominantním prvkem prostoru a obraz se blíží realitě víc než kdy dřív.
Už samotná velikost je ohromující. Sto třicet palců znamená plochu větší než většina bytových zdí, což z R95H dělá zařízení, které nelze ignorovat. Samsung tím dává jasně najevo, že ultra-prémiový segment nechápe jen jako honbu za lepšími parametry, ale jako kombinaci technologií, designu a architektury interiéru.
Design jako architektura, ne elektronika
Jedním z nejvýraznějších rysů nového Micro RGB televizoru je jeho pojetí designu. Samsung se vědomě vzdaluje představě klasické černé obrazovky a přichází s koncepcí Timeless Frame, která navazuje na galerijní design z minulého desetiletí, ovšem v mnohem ambicióznějším měřítku. Masivní rám inspirovaný architekturou velkých oken vytváří iluzi, že se obraz vznáší v prostoru a že se díváte skrz jakési vizuální okno, nikoli na technické zařízení.
Televizor má fungovat jako umělecký objekt, který utváří atmosféru místnosti i ve chvíli, kdy je vypnutý. Právě proto je kladen důraz na proporce, materiály a celkový dojem, nikoli jen na tenkou konstrukci. Zvukový systém je integrován přímo do rámu a navržen tak, aby odpovídal rozměrům obrazovky. Audio tak nepůsobí jako externí doplněk, ale jako přirozená součást obrazu a prostoru kolem něj.
Micro RGB a obraz bez kompromisů
Technologickým základem R95H je Micro RGB panel, který představuje další krok za Micro LED. Každý jednotlivý LED prvek je extrémně malý a samostatně vyzařuje červené, zelené i modré světlo. Díky tomu odpadá nutnost barevných filtrů a výsledkem je mimořádně přesná reprodukce barev. Panel dosahuje plného, tedy stoprocentního pokrytí barevného prostoru BT.2020, což je hodnota, na kterou dnes běžné televizory nedosáhnou.
Obrazový výkon dále posiluje kombinace procesoru Micro RGB AI Engine Pro a technologií Micro RGB Color Booster Pro a Micro RGB HDR Pro. Umělá inteligence zde analyzuje scénu po scéně, upravuje kontrast, oživuje méně výrazné barvy a zachovává jemné detaily ve světlých i tmavých partiích obrazu. Výsledkem je obraz, který působí velmi plasticky a realisticky bez přehnané digitální ostrosti.
Velkou roli hraje také technologie Glare Free, která omezuje odlesky a zajišťuje čitelnost obrazu i v silně osvětlených místnostech. Televizor podporuje HDR10+ ADVANCED a Eclipsa Audio, čímž potvrzuje, že Samsung cílí na maximální audiovizuální zážitek bez nutnosti dalších kompromisů.
Součástí výbavy je i Vision AI Companion, který rozšiřuje ovládání a práci s obsahem. Televizor umožňuje konverzační vyhledávání, personalizovaná doporučení a nabízí přístup k funkcím založeným na umělé inteligenci, jako je živý překlad, generativní tapety nebo integrace služeb třetích stran včetně Microsoft Copilot a Perplexity.
Na závěr je ale potřeba říct jednu zásadní věc. Model R95H není produktem, který by si měl kdokoli brzy odnést z obchodu. Jde o koncepční ukázku možností Micro RGB technologie a o demonstraci toho, kam Samsung míří v oblasti ultra-prémiových displejů. Pokud by se někdy dostal do sériové výroby, jeho cena by s největší pravděpodobností atakovala absolutní špičku trhu.
130palcový Micro RGB televizor tak funguje především jako výkladní skříň technologického know-how. Ukazuje, že budoucnost televizí nespočívá jen v lepším rozlišení, ale v propojení obrazu, zvuku, designu a prostoru do jednoho celku. A i když zatím zůstává snem, naznačuje velmi jasně, jak by mohlo vypadat domácí sledování obsahu v příštích letech.