Život na moři místo bytu: kolik stojí 15 let na luxusní lodi
19. 3. 2026 – 9:51 | Zpravodajství | Alex Vávra
Prodat dům, zabalit kufry a odstěhovat se na výletní loď na 15 let? Stále více lidí mění klasický život za nekonečné cestování po světě. Plovoucí komunita Villa Vie Odyssey nabízí nový styl bydlení, kde každé ráno začíná v jiném přístavu.
Život na jednom místě? Pro někoho nuda. Stále více lidí dnes prodává domy, balí kufry a vydává se na dobrodružství, které zní skoro neuvěřitelně — odjíždějí bydlet na výletní loď. A ne na týden nebo měsíc. Klidně na 15 let.
Právě takový život nabízí projekt Villa Vie Odyssey, plovoucí komunita, která brázdí světová moře a postupně navštěvuje stovky destinací. Místo hypotéky na byt si lidé kupují kajutu a místo každodenní rutiny je čeká snídaně s výhledem na oceán a nový přístav každých pár dní.
Domov, který nikdy nestojí na místě
Loď Odyssey funguje úplně jinak než běžné výletní plavby. Kajutu si zde nekupujete na dovolenou, ale jako dlouhodobé bydlení — až na 15 let. Během té doby loď opakovaně obepluje svět, zastaví se ve více než 140 zemích a zakotví ve stovkách přístavů, často i na několik dní.
Ceny? Překvapivě nižší, než by mnozí čekali. Nejlevnější kajuta vyjde zhruba na 3 miliony korun, kajuta s oknem kolem 4 milionů a luxusnější varianty mohou stát až 9 milionů korun. K tomu se připočítává měsíční poplatek přibližně od 45 000 do 115 000 korun na osobu, u nejluxusnějších apartmánů i kolem 270 000 korun.
V ceně je téměř vše — jídlo, internet, úklid, praní, základní zdravotní péče i nepřetržitý servis. Obyvatelé tak nemusí řešit nákupy, domácnost ani běžné starosti. Místo toho mají k dispozici restaurace, bary, posilovnu, bazén i pracovní prostory. Kajuta slouží spíš jako ložnice, zatímco celý zbytek lodi je jejich obývákem.
A co práce? Žádný problém. Díky rychlému internetu zde funguje komunita digitálních nomádů, kteří pracují odkudkoliv. Jiní si plní sen o důchodu bez starostí — a s výhledem na oceán.
Lásky, přátelství i nový životní styl
Na palubě nevzniká jen netradiční bydlení, ale i silná komunita. Průměrný věk je kolem 59 let, ale vedle sebe tu žijí mladí cestovatelé, podnikatelé i senioři. Někteří zde dokonce našli lásku — a vzali se přímo na palubě.
Obyvatelé pořádají přednášky, sdílejí zkušenosti a tráví čas společně. Mezi nimi jsou vědci, lékaři, podnikatelé i lidé s neuvěřitelnými životními příběhy. Loď se tak mění v jakousi plovoucí vesnici, kde si lidé navzájem pomáhají a vytvářejí nové vztahy. Příběhy cestujících zní jako z filmu. Někdo prodal dům a vsadil všechno na život na moři. Jiný po letech cestování hledal něco nového. Třeba 77letá žena investovala celoživotní úspory, aby mohla konečně žít tak, jak vždy chtěla — bez konce, bez návratu, bez pevné adresy.
A nejsou sami. Manželský pár, který dříve procestoval Ameriku v obytném voze, dnes plánuje strávit na lodi minimálně sedm let. Tvrdí, že v kajutě stejně skoro nebudou — život se totiž odehrává venku, mezi lidmi a na nových místech. Je to útěk od reality, nebo její nová podoba? Pro jedny bláznivý nápad, pro druhé splněný sen. Jisté ale je, že život na moři už dávno není jen luxus pro miliardáře.
Pro ty, kteří se nebojí opustit pevnou půdu pod nohama, může být celý svět skutečně domovem. A možná stačí jen jediné rozhodnutí — nastoupit na palubu a už nikdy se nevrátit.