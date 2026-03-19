19. 3. 2026 – 10:00 | Magazín | Anna Pecena

Lidl udeřil: Tohle lidé vykupují ve velkém
nákup v Lidlu zdroj: AI DALL-e
Diskontní řetězec Lidl znovu rozvířil nákupní šílenství. Leták plný slev, který platí od 19.3. do 22.3. 2026, láká na drasticky snížené ceny – a zákazníci už berou regály útokem. Co se vyplatí nejvíc a kde ušetříte desítky procent?

Ovoce, zelenina a maso za ceny, které mizí před očima

Jedním z největších taháků jsou bezpochyby jahody. Půlkilové balení vyjde na 57,90 Kč, což znamená slevu 42 % z původních 99,90 Kč. Podobně výrazně zlevnila i bílá paprika, která stojí 39,90 Kč místo 69,90 Kč.

Velkou pozornost ale budí i maso. Kuřecí prsa s kostí Lidl nabízí za 99,90 Kč za kilogram, což obchod označuje jako „super cenu“. V kombinaci s rostoucími cenami masa jde o nabídku, která může rychle zmizet z pultů.

Sladké i slané hity: čokoláda, sýry a chipsy za pár korun

Milovníci sladkého si přijdou na své. Čokoláda Milka (250 g a více) je za 69,90 Kč, což představuje úsporu 38 %. Ještě výraznější sleva se týká kešu ořechů (500 g), které Lidl nabízí za 118,90 Kč se slevou 40 %.

Zaujme i camembert (150 g), který vyjde na 27,90 Kč po slevě 25 %. A kdo má rád slané pochoutky, ocení hospodské brambůrky – při akci 2+1 zdarma vychází jedno balení na 18,60 Kč místo původních 27,90 Kč.

Velká balení a rodinné zásoby: kde se šetří nejvíc

Lidl v letáku vsadil i na XXL balení. Například šunka nejvyšší jakosti (300 g) stojí 49,90 Kč při slevě 37 %, zatímco větší balení téže šunky vyjde na 79,90 Kč.

Z nápojů zaujme Kofola (4×2,25 l) za 94,90 Kč, což znamená úsporu 47 %. Velmi agresivní cenovku má také majonéza Hellmann’s nebo tatarská omáčka (855 ml) za 74,90 Kč se slevou 60 %.

Pro domácnost Lidl nabízí i toaletní papír (16 rolí) za 119,90 Kč. A kdo rád nakupuje do zásoby, může sáhnout po instantním nápoji Caro (2×200 g) za 169,90 Kč nebo oplatkách Kolonáda za 32,90 Kč, což je poloviční cena.

Lidl tak znovu potvrzuje svou strategii: krátkodobé, ale výrazné slevy, které nutí zákazníky jednat rychle. Leták platný od 19.3. do 22.3. 2026 ukazuje, že kdo zaváhá, může o nejlepší nabídky přijít.

Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

