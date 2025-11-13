Zima se hlásí o slovo, Česko sevřou mrazy
13. 11. 2025 – 14:30 | Magazín | BS
Rozlučte se s babím létem, teploty brzy padnou k nule i pod ní.
Podle předpovědi Norského meteorologického institutu ve spolupráci s norskou státní televizí NRK čeká střední Evropu teplotní propad. A bude se to týkat i nás.
Jinak řečeno, rozlučte se s příjemnými podzimními vycházkami bez čepic a šál, už v polovině příštího týdne a okolo víkendu by se totiž teploty měly propadat k nule i pod ní a bez rukavic už bychom doporučovali ven moc nechodit.
V Praze by se denní maxima měla příští týden pohybovat mezi 4 a 7 °C a v noci by mělo mrznout. Podobně by na tom mělo být i Brno.
Podobný trend ve své předpovědi předpokládá i ČHMÚ: Tento týden nás přes den potěší klidně i 17 °C, počátkem příštího týdne se teploty propadnou a přes den bude jen mírně nad nulou. V noci by v polovině a koncem příštího týdne mohlo být i -3 °C.
Jinak řečeno: Pokud jste stále ještě nepřezuli auto, už to doopravdy neodkládejte. Sníh a led už klepou na dveře a poslední, co chcete, je potkat nečekanou námrazu na letních gumách.