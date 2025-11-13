Dáváte mobil pod polštář nebo do kapsy? Možná právě proto se cítíte unavení
13. 11. 2025 – 14:21 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Mobil máme dnes po ruce neustále. Budí nás, naviguje, spojuje s blízkými. Jenže podle odborníků, s ním zacházíme až příliš lehkomyslně. Upozorňují nás, že některé běžné návyky, třeba mít telefon v kapse nebo na nočním stolku u hlavy, mohou zbytečně zvyšovat zátěž těla. A přitom by stačilo pár jednoduchých změn, které potvrzuje i samotná fyzika.
Všichni víme, že mobil září, ale ne každý ví, jakým způsobem. Telefony kolem sebe šíří takzvané neionizující záření – tedy mikrovlny a rádiové vlny. Sice nejsou tak silné, aby dokázaly poškodit DNA jako rentgen nebo gama paprsky, přesto něco dělají.Působí na tělo teplem a neustálou nízkofrekvenční aktivitou, která se sice zdá zanedbatelná, ale při dlouhodobém a těsném kontaktu může mít vliv na spánek, koncentraci nebo únavu.
Podle fyzika Vincenza Schettiniho platí jednoduchý zákon: čím blíž je mobil k tělu, tím větší zátěž pro organismus. Už při dvaceticentimetrové vzdálenosti klesá intenzita vyzařování o víc než devadesát procent.
A přidávají se k tomu i další odborníci. Světová agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí tato pole mezi „možná karcinogenní“. Neznamená to, že by mobily prokazatelně způsobovaly rakovinu, ale vědci je stále sledují. Italská asociace AIRC k tomu dodává: žádná panika, jen zdravý rozum.
Zkrátka – mobil není nepřítel, dokud ho máte s odstupem.
Čtyři malé chyby s mobilem, které děláme s telefonem každý den
Bez telefonu si den neumíme představit. Je s námi u snídaně, v práci, v kapse i v posteli. Ale i když nám usnadňuje život, pár našich každodenních zvyků nám ho zároveň potichu ztěžuje. Stačí přitom málo – jen změnit pár drobností.
- Držíte telefon u ucha příliš dlouho
Čím déle je u hlavy, tím větší zátěž pro tělo. Zkuste přepnout na hlasitý odposlech nebo sluchátka. Pokud používáte Bluetooth, nemusíte se bát – jeho vyzařování je zhruba stokrát slabší než u samotného telefonu. Nejlepší variantou ale stále zůstávají obyčejná drátová sluchátka.
- Nosíte mobil v kapse
Nejčastější, ale zároveň nejzrádnější chyba. I když zrovna nevoláte, telefon zůstává aktivní – přijímá signály, vyhledává síť, vysílá data. Když je signál slabý, zvyšuje výkon, a tím i záření. Lepší volbou je mít ho v tašce, batohu nebo alespoň v kapse kabátu. Tělo si odpočine a mobil vám stejně zůstane nadosah.
- Spíte s mobilem u hlavy
Klasika – telefon pod polštářem, protože budík, zprávy nebo večerní scrollování. Jenže i v klidovém režimu kolem sebe vysílá slabé vlny. Když ho necháte alespoň půl metru od hlavy, expozice prudce klesne. Nejlépe uděláte, když ho necháte na nočním stolku nebo na poličce dál od postele a ráno se možná probudíte klidnější.
- Máte ho pořád v ruce
Zvyk, který si ani neuvědomujeme. Ruka sahá po telefonu automaticky – mezi e-maily, na semaforu nebo při obědě. Ale i neustálý kontakt znamená malou, zato nepřetržitou expozici. Zkuste ho občas odložit displejem dolů a dopřejte si pár minut offline – tělu i hlavě to udělá překvapivě dobře.
Možná za vaší únavou nestojí stres ani málo spánku…
V době, kdy se všechno kolem nás zrychluje a automatizuje, máme pocit, že mobil je něco jako další orgán. Máme ho v kapse, v ruce, u hlavy… a často u nás zůstává i v noci, když spíme. A právě tady se vyplatí zastavit.
I když mobil nevysílá nic dramatického a určitě nám neubližuje tak jako rentgen, tělo jeho blízkost přece jen vnímá. Ne jako bolest, ale jako jemný tlak, který se postupně sčítá. Některé studie ukazují, že když je telefon dlouho přímo u těla, může ovlivnit spánek, rozhodit rytmus regenerace a zvýšit únavu.
Nejsou to žádné poplašné zprávy. Spíš takové tiché upozornění: když je mobil příliš blízko, hlava si nikdy úplně neodpočine. A možná právě proto se ráno cítíte unavení, i když jste byli celou noc v posteli.
Někdy stačí jen malý odstup. Doslova několik centimetrů, které tělu dovolí vydechnout. Mobil nikam neuteče — ale vy se můžete cítit o poznání lehčeji.