Žena sedí v cizích autech a nic neděla. Vydělá si tím balík!

9. 7. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Alex Vávra

Mladá žena bez práce a bez auta si v New Yorku našla nečekaný způsob obživy: za peníze sedí v cizích vozech, aby jejich majitelé nemuseli platit pokuty za špatné parkování. Z vedlejšáku se stal virální byznys.

Na Upper West Side není snadné přežít bez stálého příjmu, zvlášť když se nájem pohybuje v astronomických částkách. Devětadvacetiletá Sydney Charlet, která se přestěhovala ze Seattlu do New Yorku poté, co přišla o práci v marketingu, to ale zvládla po svém — stala se „hlídačkou aut“. A nejen že se tím uživí. Vydělává tolik, že zaplatí polovinu nájmu. A přitom sedí v cizích autech.

Její „vedlejšák“ spočívá v tom, že si účtuje až 50 dolarů za 90 minut, během kterých sedí v autech svých klientů během střídavého parkování — tedy v době, kdy musejí řidiči přeparkovat kvůli čištění ulic. Kdo to nestihne, riskuje pokutu 65 dolarů nebo dokonce odtah. Charlet díky tomu sedí v Teslách, sedanech i SUV a říká jednoduše: „Jsem zavalena klienty.“

Když virál na TikToku změní život

Všechno odstartovalo 19. června, kdy Charlet nahrála na TikTok video s černobílými letáky a jednoduchým nápisem: „Potřebujete přeparkovat auto? Hlídačka aut.“ Video nasbíralo téměř 600 000 zhlédnutí a Sydney se přes noc stala značkou. Od té doby jí přišlo přes 500 poptávek. Inspirace přišla spontánně — při jednom parkovacím chaosu, kdy pozorovala, jak se lidé hádají, křičí a zoufale běží k autům, jen aby předešli pokutě. „Byl to naprostý chaos,“ vzpomíná.

Klientům nabízí jednoduchou službu: pošle jim smlouvu, ti ji podepíší, pošlou zálohu a domluví se na předání klíčů. Než do auta sedne, natočí video karoserie, které pošle e-mailem pro případné poškození. Pak sedí hodinu a půl, dokud neprojede čistič, a auto nepohne. Nakonec vrátí klíče. „V podstatě to auto hlídám jako chůva.“

V zemi, kde je 100 tisíc málo, se druhá práce stává nutností

Podle MarketWatch má vedlejší přivýdělek už 51 % Američanů. Důvody jsou jasné: úspory a rostoucí náklady na život. V New Yorku, kde 100 000 dolarů ročně nestačí ani na základní životní standard, není divu. Lidé platí pokuty, protože nemají čas přeparkovat — a Charlet jim nabízí levnější a pohodlnější řešení.

Je pojištěná, umí parkovat a hlavně působí důvěryhodně. „Lidi se mě ptají: ‚A jak mám vědět, že mi auto neukradneš?‘ — a to je úplně férová otázka,“ směje se. Ale díky svému módnímu a lifestylovému obsahu na sociálních sítích působí jako někdo, s kým by se dalo kamarádit. „Jsou v mém věku, vidí, že jsem normální ženská. A lidi chtějí někoho, komu věří. Jsem ráda, že mi Newyorčané věří.“