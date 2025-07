Kolaps srdce a chvíle hrůzy! Legendární princ z Popelky musel na okamžitou operaci

9. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková

Slavného herce zradilo zdraví a na operačním sále mu museli zachraňovat život.

Nezapomenutelný Pavel Trávníček, kterého si vedle mnoha jiných rolí jistě všichni pamatujeme jako prince z nesmrtelné pohádky Tři oříšky pro Popelku, prožil velmi děsivé chvíle.

Zradilo ho totiž srdce a kolaps byl tak intenzivní, že herec musel okamžitě na sál, kde ho doktoři strhli hrobníkovi z lopaty.

Pavlova manželka Monika samozřejmě trnula hrůzou a moc do řeči jí nebylo. Na dotaz Blesku, zda muž podstoupil kardiologickou operaci, reagovala nejstručněji jak to jen jde: „Ano...“

Všechno nakonec proběhlo v pořádku a možné neštěstí se podařilo zažehnat: „Je to dobrý. Počítám, že se vrátím co nejdřív do práce...“ prozradil Trávníček Blesku o něco později.

Není to poprvé, co se herec musel poprat se zdravotními problémy. Před deseti lety čtyři měsíce bojoval s urologickými problémy, které vyřešila až operace: „Bál jsem se, že umřu. Uvědomil jsem si, že vše má svůj začátek a konec,“ přiznal tehdy.

Další zdravotní nepříjemnost pak přišla před třemi lety, herce tentokrát zazlobilo dýchání a musela přijet sanitka: „Nemohl dýchat,“ prozradila svého času manželka. „Manžel stabilizován. Díky všem zdravotníkům," dodala později.