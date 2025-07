Jako proutek! Oblíbená herečka prozradila, jak si drží neskutečně štíhlou postavu

9. 7. 2025 – 7:19 | Magazín | Jiří Rilke

Neprovádí žádné komplikované procesy, spoléhá spíš jen na vcelku jednoduché cvičení.

Oblíbená herečka Hana Vagnerová se už při zahájení filmového festivalu ve Varech blýskla povedenými šaty (dle některých dokonce těmi nejkrásnějšími), na předvčerejší párty ale předvedla model, v němž vynikla postava, kterou může většina jen závidět.

Hance je 42 let, ale štíhlounká je jak čerstvá dvacítka: „Mám na sobě šaty od Zuzky Kubíčkové a byla to první volba. Zkusila jsem si je a sedly, ona je úžasná návrhářka. A kadeřník Márty k tomu vymyslel tohle zkrácení vlasů. Původně jsem chtěla říkat, že jsem si je nechala o dvacet centimetrů šmiknout, ale je to jen účes,“ popsala svůj ohoz.

Udržet si figuru a štíhlé linie pro ní prý není až takový problém: „Je pravda, že skáču hodně na trampolíně, a vždycky říkám všem svým kamarádům, kteří se mě ptají, jak se udržovat ve formě, jeden dost jednoduchý recept,“ prozradila pro Super.cz.

„Radím cvičení Pět Tibeťanů, což trvá deset minut. Vždycky slibují, že začnou, ale pak to nikdo nikdy nedělá. Tak to teď tady radím všem. Aspoň někdo to začněte dělat, protože o tom mluvím už dva roky a nikdo to nedělá. A trampolína je zase dobrá i na zlepšení nálady,“ dodala závěrem.

V zájmu férovosti nutno samozřejmě doplnit, že obrovskou roli hraje také strava a genetika – očekávat, že po desetiminutovém cvičení bude každý vypadat jako ona, je pochopitelně scestné.

Na druhou stranu, cvičením rozhodně nic nezhoršíte a první krok bývá nejtěžší.

