Dnes je sobota 10. ledna 2026., Svátek má Břetislav
Počasí dnes -5°C Zataženo

Žena jí roky každý den syrové maso. Teprve zásah rodiny ukázal, co si způsobila

10. 1. 2026 – 11:39 | Zpravodajství | Alex Vávra

Žena jí roky každý den syrové maso. Teprve zásah rodiny ukázal, co si způsobila
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Denně sní téměř kilo syrového masa a považuje to za přirozenou součást života. Příběh Wendy Marshall z Floridy ukazuje, kde končí kulturní tradice a začíná nebezpečná posedlost, která může mít vážné zdravotní následky.

Na první pohled to zní jako extrém vytažený z reality show, při bližším pohledu ale jde o příběh, který balancuje mezi kulturní tradicí, osobní posedlostí a vážným zdravotním rizikem. Wendy Marshall z Floridy si vybudovala životní styl, který většina lidí považuje za nechutný a nebezpečný. Denně sní téměř kilo syrového masa a považuje to za naprosto přirozené. Teprve lékařské vyšetření ukázalo, že její tělo si za roky tohoto stravování vybralo vysokou daň.

Marshallová je majitelkou tetovacího studia a její záliba v syrovém mase není žádným krátkodobým výstřelkem. Syrové hovězí, mleté maso, celé kusy pečení nebo krvavé steaky jsou pro ni běžnou součástí dne. Nevaří, nesmaží, maso jí přímo z obalu, klidně i na veřejnosti. Sama připouští, že okolí na její chování reaguje s odporem, ale sociální normy pro ni nehrají žádnou roli. Problém s tím má především rodina jejího manžela, která její stravování vnímá jako nehygienické a nebezpečné.

Kořeny posedlosti a syrové maso v kulturách světa

Záliba Wendy Marshall v syrovém mase vznikla už v dětství. Klíčovou roli v tom sehrála její babička, se kterou maso jedla jako součást společně stráveného času. Nešlo jen o jídlo, ale o rituál, během něhož si povídaly a budovaly vzájemný vztah. Tento zvyk se postupně proměnil v celoživotní návyk, který přetrval i poté, co babička zemřela na rakovinu močového měchýře.

Maso zdroj: Profimedia.cz

Konzumace syrového masa přitom není výhradně moderní bizarností. V různých kulturách má dlouhou tradici. V Etiopii je běžné jíst syrové hovězí maso v podobě pokrmů jako kitfo nebo gored gored, často ochucené kořením a podávané při slavnostních příležitostech. U arktických domorodých národů, například Inuitů, bylo syrové maso a ryby po staletí nutností, protože tepelná úprava nebyla vždy možná a syrová strava poskytovala potřebné živiny v extrémních podmínkách.

Také v Evropě existují sofistikovanější formy této tradice. Steak tartare nebo carpaccio jsou považovány za delikatesy, ovšem připravují se z pečlivě vybraného masa, za přísných hygienických podmínek a s důrazem na bezpečnost. Rozdíl oproti Marshallové spočívá právě v kontrole rizika. Zatímco tradiční kuchyně pracují se syrovým masem opatrně a výjimečně, její přístup je každodenní, nekontrolovaný a zdravotně problematický.

Zdravotní rizika a varování odborníků

Extrémní jídelníček Wendy Marshallové nakonec přiměl rodinu, aby zasáhla. Po vyšetření u zdravotní sestry Vanessy Cabrerové vyšlo najevo, že má v tlustém střevě chronickou infekci bakterií E. coli. Přestože většina kmenů této bakterie je běžnou součástí střevní mikroflóry, některé mohou způsobovat těžké průjmy, horečky a v krajních případech i selhání orgánů.

Zarážející bylo, že Marshallová neměla žádné viditelné příznaky. Podle zdravotnice to naznačuje, že bakterie je v jejím těle přítomna už velmi dlouho a organismus se jí přizpůsobil. Ještě vážnější je ale riziko, že se bakterie stala odolnou vůči většině antibiotik. Pokud by se v budoucnu objevilo jiné onemocnění, léčba by mohla selhat a situace by se mohla rychle stát život ohrožující.

Mohlo by vás zajímat

Marshallová po této diagnóze slíbila změnu, ale jen částečnou. Rozhodla se vyřadit syrové mleté maso, které představuje nejvyšší riziko kontaminace, a zaměřit se výhradně na maso z ověřených zdrojů. Syrového masa jako takového se však vzdát nechce. Je přesvědčena, že její tělo je na tento způsob stravování zvyklé a že jí ani její rodině nehrozí vážné následky.

Příběh Wendy Marshall tak zůstává na hraně mezi kulturními zvyklostmi, osobní svobodou a medicínskou realitou. Ukazuje, že to, co může v jednom kontextu fungovat jako tradiční strava, se v jiném může změnit v nebezpečnou posedlost. A také připomíná, že lidské tělo má sice pozoruhodnou schopnost přizpůsobení, ale zároveň i své limity, které není radno dlouhodobě ignorovat.

Tagy:
maso závislost strava
Zdroje:
New York Post, Unilad, https://www.suggest.com/
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

Nové triky v pojištění mazlíčků ohrožují vaši peněženku

Následující článek

Na Pustevnách bude festival ledových soch, tématem je Ledový svět pohádek

Nejnovější články