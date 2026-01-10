Na Pustevnách bude festival ledových soch, tématem je Ledový svět pohádek
10. 1. 2026 – 13:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Pustevnách v Beskydech budou opět k vidění sochy z ledu.
Chystá se tam festival ledových soch, začne 17. ledna a potrvá do 8. února, půjde o 26. ročník. Řezbáři na místě vyrobí několik desítek soch, řekl ČTK ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy. Letošním tématem je Ledový svět pohádek.
"Na sochách bude pracovat sedm špičkových řezbářů z Česka a Slovenska pod vedením Mariana Maršálka," uvedl Lessy. Sochy budou k vidění ve velkém stanu dlouhém 35 metrů. Loni bylo tématem festivalu peklo.
Řezbáři mají letos k dispozici 45 tun ledu z mrazíren. "Půjde celkem o téměř tisíc kostek ledu," uvedl Lessy. Mrazivé počasí posledních dnů pořadatelům festivalu přeje, v některých ročnících se museli potýkat s vyššími teplotami.
"Letos je to pro nás jednodušší. Když je ale zase už moc zima, víc než deset stupňů pod nulou, tak je to taky náročné, všechny kostky ledu se musí řezat a formátovat, je to náročnější i pro lidi," uvedl Lessy.
Návštěvníci budou moci ledové sochy vidět denně od 09:00 do 16:30. Pustevny a vrchol Radhošť patří k nejnavštěvovanějším místům v Beskydech. Lidé, kteří vyjedou na Pustevny lanovkou, budou mít vstup na výstavu zdarma, jízdenka bude sloužit i jako vstupenka. Děti do deseti let mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 100 korun.