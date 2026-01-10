Nové triky v pojištění mazlíčků ohrožují vaši peněženku
10. 1. 2026 – 11:06 | Magazín | Anna Pecena
Varování pro důchodce: nenechte se obalamutit falešnými sliby úspor – pojištění domácích mazlíčků může být past, pokud nevíte, na co si dát pozor.
Pojištění domácích mazlíčků se u nás stává stále častější záležitostí – letos už je pojištěných více než padesát tisíc psů a koček a trend stále roste. Ale pozor, někteří prodejci se pokoušejí seniory nalákat na „výhodné“ smlouvy, které ve skutečnosti pokryjí jen zlomek výdajů, které vás v případě nečekané veterinární péče potkají. iROZHLAS
Nové produkty lákají na nízké měsíční platby, ale když přijde na pojištění skutečných nákladů na veterináře, zjistíte, že jste zaplatili tisíce korun a pojišťovna vám vyplatí jen drobné. Co je horší: některé smlouvy skrytě omezují věk, plemeno nebo typ léčby, a pokud vaše zvíře patří do „rizikové“ skupiny, krytí se vám drasticky zmenší.
Tady jsou největší pasti, do kterých můžete spadnout:
Pojištění neznamená automaticky krytí všeho
Mnoho levných nabídek kryje pouze úrazy nebo jen část nákladů na léčbu, ale neřeší běžné nemoci nebo komplikace spojené se stářím zvířete. To znamená, že pokud váš pejsek onemocní, vaše faktura u veterináře může být stále vysoká, i když si myslíte, že jste přece „pojistili“.
Věkové a plemenné limity vás mohou okrást
Pojišťovny často automaticky odmítají krytí pro psy starší než osm až deset let nebo pro určité větší plemena. To je právě ten okamžik, kdy veterina kupodivu nejvíce stojí – a kde vám pojištění nebude platit ani korunu.
teritoriální omezení a malé limity plnění vás nechají na holičkách
Některé smlouvy pokrývají léčbu jen v rámci České republiky a s nízkými limity na rok. Pokud se – jako spousta důchodců – vydáte s mazlíčkem na výlet do zahraničí, platí jiná pravidla a často i dražší péče, kterou si budete muset zaplatit sami.
Jak nepřijít o tisíce
Před uzavřením smlouvy si vždy detailně přečtěte, co pojištění skutečně kryje. Výše limitů, spoluúčasti, výluky a věkové omezení jsou klíčové. Nenechte si vnucovat jen nízkou měsíční platbu – ta je často největší pastí. Porovnejte nabídky více pojišťoven a ptejte se na konkrétní situace, které vás zajímají – například co se stane, když váš mazlíček onemocní po osmi letech.
Pojištění nepokrývá preventivní péči
Očkování, prevence klíšťat či časté prohlídky u veterináře bývají ve většině základních produktů zcela vyloučeny – a tyto položky mohou představovat stovky až tisíce korun ročně.
pro vás jako seniory je klíčové rozumět tomu, že i když je péče o mazlíčka láskou a radostí, pojištění není univerzální zázrak, který zaplatí všechno. Pokud si ho neověříte do detailu, může se z něj stát krvelačný žrout vašich úspor místo ochrany před náklady. Proto si smlouvy pečlivě pročtěte a nebojte se požádat o pomoc někoho, kdo rozumí pojistkám – jedině tak nenaletíte.