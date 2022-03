Zemřela bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová

„Se zlomeným srdcem oznamujeme, že Dr. Madeleine K. Albrightová, 64. ministryně zahraničí Spojených států a první žena v tomto úřadě, dnes zemřela. Příčinou byla rakovina. Byla obklopena rodinou a přáteli. Ztratili jsme milující matku, babičku, sestru, tetu a přítelkyni,“ uvedla rodina v prohlášení.

Albrightová se narodila v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Vychovávána byla jako katolička. Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948, byla ministryní zahraničí v letech 1997 až 2001 v administrativě demokratického prezidenta Clintona. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN. Nadšená americká i česká patriotka, kterou pojilo přátelství s Václavem Havlem, se také zasadila o vstup ČR, Polska a Maďarska do NATO. V roce 2012 jí prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, což je ve Spojených státech nejvyšší civilní vyznamenání.

Albrightová proslula jako rázná dáma. Po odchodu z úřadu kritizovala prezidenta George W. Bushe za to, že místo spojenectví používá k podpoře diplomacie „šok síly“, a prohlásila, že Bush odradil umírněné arabské lídry a vytvořil potenciál pro nebezpečnou roztržku s evropskými spojenci. Agentura AP píše, že však nebyla umírněnou političkou a sehrála klíčovou roli v tlaku na Clintonovu administrativu, aby se vojensky zapojila do konfliktu v Kosovu. Zastávala také tvrdý postoj vůči Kubě a ženám doporučovala, aby se chovaly sebevědoměji, Reuters ji nazval „ikonou feminismu“. Během snah přimět Severní Koreu k ukončení programu jaderných zbraní Albrightová v roce 2000 odcestovala do Pchjongjangu, kde se setkala se severokorejským vůdcem Kim Čong-ilem, a stala se tak nejvýše postaveným představitelem USA, který tuto totalitní komunistickou zemi navštívil.

Albrightová ostře kontrastovala se svými mužskými kolegy a předchůdci v oblecích. Svým oblečením a šperky vysílala ostrá politická poselství. Jednou z jejích oblíbených byla hadí brož, odkaz na iráckého vůdce Saddáma Husajna, který ji nazval „bezkonkurenčním hadem“.

Bývalý prezident Bill Clinton v prohlášení vyjádřil hluboký smutek z jejího úmrtí a kondoloval rodině. Albrightovou označil za jednoho z nejlepších držitelů úřadu ministra zahraničí USA, skvělou vyslankyni při OSN, brilantní profesorku a mimořádného člověka. „Odchod Madeleine je obrovskou ztrátou pro svět v době, kdy lekce jejího života potřebujeme nejvíc,“ uvedl a dodal, že její odkaz bude zachován.

Šéf diplomacie EU Josep Borrell na twitteru z vyjádřil hluboký smutek z úmrtí Albrightové. „První žena v úřadu americké ministryně zahraničí aktivně utvářela globální politiku – od Afrického rohu, Bosny a Hercegoviny až po Blízký východ. Prosazovala mír a demokracii po celém světě. Její odkaz je dnes důležitější než kdy jindy,“ napsal.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg uvedl, že Albrightová byla obhájkyní svobody a otevřenou zastánkyní NATO, jakož i inspirativní kolegyní a přítelkyní.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová označila Albrightovou za československou rodačku a pravou americkou patriotku, která „sehrála klíčovou roli v naší transformaci od lidí zpoza železné opony k lidem prožívajícím a prosazujícím svobodu a demokracii“. „Náš region byl vždy v jejím srdci a ona vždy bude v našem. R.I.P., Madlenko,“ napsala.

A Czechoslovak by birth & a true American patriot, Madeleine Albright played a key role in our transformation from those from behind the Iron Curtain to people living & promoting freedom & democracy. Our region was always in her heart & she’ll always be in ours. R.I.P. Madlenka.