Zemřel Karel Gott

Ve věku 80 let zemřel v úterý, krátce před půlnocí v kruhu své rodiny zpěvák Karel Gott. Vláda schválila, že umělec bude mít státní pohřeb. V den posledního rozloučení bude vyhlášen státní smutek.

"S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera (v úterý), krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny," oznámila jeho manželka Ivana Gottová.

Státní pohřeb a státní smutek

Podle prezidenta Miloše Zemana je Gottovo úmrtí zarmucující zprávou pro celou zemi. Premiér Andrej Babiš navrhl vládě, aby se Česko s Gottem rozloučilo formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta. Vláda návrh schválila, podmínkou je ovšem souhlas rodiny. V den pohřbu bude kromě toho vyhlášen státní smutek.

V Gottově rodné Plzni nechali na radnici vyvěsit černý prapor, televize přerušily vysílání mimořádnými vstupy a připravily změny večerního programu.

Gott je vůbec nejslavnějším českým zpěvákem. Od roku 1965 vydal skoro tři stovky alb, prodal desítky milionů desek. Zlatým a Českým slavíkem se stal dvaačtyřicetkrát, naposledy předloni. Je populární také v zahraničí, především v Německu či Rusku.

S vážnými zdravotními problémy se Gott potýkal již od roku 2016. V loňském roce mu diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin. V půlce letošního září oznámil, že trpí akutní leukémií, se kterou se ambulantně léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Na smrt legendy reagují média po celém světě

Zpráva o zpěvákově úmrtí rezonuje zahraničními médii, hlavně v Německu. Zpravodaj České Televize Martin Jonáš uvedl, že "v řádu desítek vteřin, maximálně několika minut poté, co ČTK vydala informaci o úmrtí Karla Gotta, začaly přicházet uživatelům aplikací německých vydavatelských domů bleskové zprávy. To jen dokládá, jak významný pro německojazyčný okruh byl. Jako s velkou zprávou nakládají s informací o úmrtí Karla Gotta také všechny německé zpravodajské televize".

Podle deníku Bild zemřel jeden z největších tenorů a zpěváků šlágrů. Týdeník Die Zeit připomíná jeho oblíbenost v Německu, kde dosáhl větší popularity než v Česku a vysloužil si přezdívku Sinatra Východu.

Slovenská média uvádějí, že zemřel největší hlas Česka, fenomenální zpěvák či symbol československé hudby.

Krom dalších médií v Rakousku, Polsku či Rusku informovaly o smrti Karla Gotta také americké deníky, například The New York Times nebo Washington Post.

Skromný, profesionál, osobnost. I tak na Mistra vzpomínají jeho umělečtí kolegové

Událost samo sebou výrazně otřásla českým showbyznysem a umělci hojně vzpomínají na svého kolegu a kamaráda. V německém deníku Bild na zpěváka zavzpomínala Helena Vondráčková, která jej nedávno byla navštívit. Podotkla, že vypadalo velmi nadějně, že Gott rakovinu porazí.

Textař Michal Horáček uvedl, že jej Karel Gott doprovázel, co je naživu. "Je to instituce a jevilo se, že takový člověk je nesmrtelný. Česká kultura ztrácí jedinečný hlas, který nás provázel od konce padesátých let." Avšak pro Felixe Slováčka Karel nikdy nezemřel: "Je součástí nejen mě, ale celé české země. Jeho písně nám ho budou stále připomínat," vyjádřil se hudebník.

Smutek nad Gottovou smrtí a soustrast všem pozůstalým vyjádřil na svém instagramovém účtu i německý rapper Bushido, se kterým Karel Gott nazpíval německou verzi písně Forever Young.

Často jsou zmiňovány Gottova skromná povaha, profesionalita a pracovitost. Textař Horáček vypíchl, že je nepochybné, že měl jedinečný hlas, avšak dělal vše pro to, aby ho vylepšoval a udržoval a že neustále trénoval. Tomu přitakala Eva Pilarová:"Karel byl obrovský profík, vždy pečlivě připravený."

Zpěvák Pavol Habera na něj vzpomíná jako na fantastického zpěváka. "Byl osobností, přitom vždy velmi příjemný, těžký profesionál. Všechno měl úplně zasloužené," řekl v rozhovoru pro server Sme.sk. Podobně reagoval i skladatel Ondřej Brzobohatý a vzpomínal, že Karel Gott neměl rád, když byl v pozici člověka na výši, přesto si byl vědom své přirozené autority. A že právě ty největší osobnosti bývají skromní a zároveň houževnatí a disciplinovaní lidé.

Karel se nebál, proto měl takovou kariéru, vypráví o připravovaném filmu o Karlu Gottovi dokumentaristka Olga Malířová Špátová

Deset let po snímku Fenomén Gott začal loni o Karlu Gottovi vznikat další dokument. Rodina opět přizvala dokumentaristku Olgu Malířovou Špátovou, která den před Gottovou smrtí poskytla rozhovor v pořadu Večerní host Radiožurnálu o novém dokumentu Dobře placená procházka, věnovanému Jiřímu Suchému. Rovněž se zmínila o připravovaném filmu s Karlem Gottem.

Oproti Fenomén Gott nemá být nový film, jehož natáčení začalo 22. října loňského roku a poslední záběry se dotočily před pár dny, shrnutím zpěvákových úspěchů a obrazem jeho slávy. Naopak má jít o "jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho život". Důvodem bylo hlavně, že byl již v jiné životní fázi a zažíval těžké životní situace, když procházel vážnou nemocí. Vlivem toho byl dle Malířové Špátové pokorný a otevřený ve svých názorech na život.

Karel Gott je zachycený nejen při vystoupeních či setkáních s fanoušky, ale hlavně v soukromí a domácím prostředí, ať už v Praze, na chatě, na vesnici, kde vyrůstal, nebo v nemocnici. V situacích, kdy je se svou rodinou, s dcerami, ale i kdy bojuje se svou nemocí.

Sám Gott se dříve vyjádřil, že Olga Malířová Špátová má dar se svým týmem natáčet tak, že se nechali unést spontánní atmosférou, a přirozeně je tak pustili do svého soukromí, a on se rozpovídal i o velmi osobních tématech. Dokumentaristka však dodala, že základem dobrého filmu je to, že do toho jdou lidé naplno. Zmínila, že za spoustu vděčí Gottově manželce Ivaně: "Jde do toho celá. Nebojí se mě pouštět do citlivých situací. Neustále mi pomáhá a nabízí mi nápady. Mnohokrát bych samozřejmě nevěděla, že se to a to v jeho životě děje."

A právě vlivem zpěvákovy přirozenosti, že je před kamerou autentický a nebojí se mluvit o svých bolestech, může být Gottova výpověď o to silnější. Že když diváci uvidí, jak je v těžkých chvílích silný a vyrovnaný, tak je to inspiruje, jelikož pro mnohé lidi je vzorem.

Původně si Karel Gott přál snímek uvést ještě letos. K oslavám svého životního jubilea. Nakonec se rozhodl pro premiéru na jaře příštího roku. "Protože jsem s rodinou prožil ještě krásné léto, chtěl jsem, abychom točili co nejdéle. No, a protože mě v roce 2019 bylo všude hodně, mým přáním bylo, aby byl uveden do kin na jaře příštího roku. Tento dokumentární film je poděkováním mým příznivcům a všem, kteří mě při mé profesi podporovali a provázeli," doplnil Karel Gott.