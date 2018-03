Zemřel geniální fyzik Stephen Hawking

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve středu při příchodu na jednání vlády odmítl zmírnění protikuřáckého zákona, kterým se kabinet v demisi bude zabývat. Podle něj by to odporovalo i mezinárodním závazkům Česka. Jiní členové vlády ale byli ke zmírnění zákona vstřícnější.

Novela služebního zákona, jejíž projednání má na programu vláda v demisi, by měla otevřít státní službu odborníkům zvenčí, změnit systém hodnocení úředníků nebo snížit počet oborů na ministerstvech, aby úředníci mohli odbornou agendu vykonávat i na jiném úřadu. Novinářům to při řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Světoznámý britský fyzik Stephen Hawking, který byl kvůli neurodegenerativní chorobě ochrnutý, ve středu ve věku 76 let zemřel. Oznámila to Hawkingova rodina.

13. 3. 19:41