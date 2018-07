Země NATO přisypou na obranu, tvrdí Trump. Macron to popřel

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Severoatlantická aliance je nyní silnější než před dvěma dny, spojenecké země souhlasily s tím, že rychle zvýší své výdaje na obranu, řekl novinářům na závěr summitu NATO v Bruselu americký prezident Donald Trump. USA jsou podle něj alianci oddány a není třeba, aby jeho země NATO opouštěla, ačkoliv on má jako prezident možnost o takovém kroku rozhodnout. Trumpova slova však prý nejsou pravdivá.

Trump, který podle diplomatů dnes důrazně naléhal na rychlejší zvyšování obranných výdajů přinejmenším silných evropských ekonomik, si na tiskové konferenci pochvaloval "velmi úspěšný summit", který ukázal velkou jednotu. "Byly to skutečně fantastické dva dny. Ano, po určitou krátkou chvíli to bylo trochu tvrdé," připustil.

Partnerům v jednací místnosti prý řekl, že by byl "velmi nespokojený", kdyby státy své obranné výdaje podstatným způsobem nenavýšily. "USA platily obrovské částky, asi 90 procent nákladů NATO, nyní ostatní země začnou zvyšovat své příspěvky," prohlásil Trump.

Dnes své partnery nečekaně varoval, že USA si půjdou v obraně vlastní cestou, pokud přinejmenším silné evropské ekonomiky, tedy Německo, Francie, Itálie a Španělsko, nezačnou do ledna na obranu vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu.

To je cíl, kterého se státy NATO v roce 2014 zavázaly dosáhnout do deseti let, tedy do roku 2024. Nejde ovšem o příspěvek do společné alianční pokladny, ale o obranné rozpočty samotných členských států bloku. Česká republika nyní vydává okolo jednoho procenta, jako mnohé další země slibuje, že ke dvouprocentní hranici se dostane za šest let.

Spojenecké země se podle něj zavázaly zvýšit své obranné výdaje na dvě procenta HDP a půjdou i výš. "Bylo úžasné sledovat úroveň ducha v jednací místnosti," poznamenal. Americký prezident v posledních dnech opakovaně žádal do budoucna zvýšení až na čtyři procenta.

Není pravda, hlásí Macron

Slova amerického prezidenta však popřel francouzský prezident Emmanuel Macron. "Včera (ve středu) bylo vydáno prohlášení. Potvrzuje cíl dvou procent do roku 2024. A to je vše," řekla hlava Francie.

Státy NATO se v roce 2014 domluvily, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP. Dosud to dohromady s USA splnilo jen osm zemí, Česko mezi nimi není. Francie nyní dává na obranu asi 1,8 procenta HDP.