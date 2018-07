Zeman se sešel s Maláčovou, neshodli se na růstu platů

Ministerstvo vnitra má k dispozici 17 bytů, které může poskytnout klientům společnosti H-System . Nabídku učiní v příštích dnech. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Z kauzy je mu lidsky zle, ale soudy je podle něj potřeba respektovat.

. Zedník čelí kritice za to, že skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek. Zedník už kvůli tomu pozastavil své členství v ODS a stáhl kandidaturu v komunálních volbách.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se dohodl se svým asistentem v Evropském parlamentu Janem Zedníkem na ukončení pracovního poměru. Důvodem je Zedníkovo podnikání s nemovitostmi. Pospíšil to dnes oznámil na svém

24. 7. 18:29