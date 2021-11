Zeman by měl podle lékařského konzilia zůstat v nemocnici, jmenovat Fialu v Lánech by mohl

Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), aby nabral síly, řekl České televizi šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima.

Připustil, že Zeman by mohl nakrátko opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu premiérem. Jmenování Fialy předsedou vlády by se podle něj i Zemana mělo odehrát 26. listopadu na zámku v Lánech.

Zeman předpokládá, že propuštěn z ÚVN bude během několika dnů, řekl ve středu v krátkém rozhovoru pro televizi Nova. Uvedl, že z nemocnice odjede do Lán, kde bude přijímat kandidáty na ministry ve Fialově vládě.

Zima uvedl, že o prezidentově zdravotním stavu mluvil s dalším členem konzilia, Zemanovým ošetřujícím lékařem a ředitelem ÚVN Miroslavem Zavoralem. „My se domníváme, že pan prezident by ještě hospitalizaci potřeboval,“ řekl. Pokud bude Zemanův stav stabilizovaný, je možné podle Zimy mít propustku na den nebo na odpoledne do domácí péče. „Jestli to bude v Lánech nebo na Pražském hradě, třeba k některým ceremoniálním úkonům, je to samozřejmě možné,“ dodal.

Pokračování péče v nemocnici je podle Zimy potřebné, aby prezident zesílil. K takovému stanovisku není potřeba svolávat celé Zemanovo lékařské konzilium, které se pravděpodobně sejde za dva až tři týdny, řekl.

„Nemám informace, jak je zajištěna péče v Lánech,“ podotkl Zima. To je podle něj otázka na Kancelář prezidenta republiky. Pečovat o prezidenta mimo nemocnici by podle Zimy měly zdravotní sestry pod lékařským dohledem, který by ale nemusel být celodenní.

Zeman se v ÚVN léčí od 10. října kvůli zhoršení svého chronického onemocnění, původně byl na klinice intenzivní medicíny. Chirurg Pavel Pafko, který je členem prezidentova lékařského konzilia, dříve serveru iROZHLAS.cz řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu.

V pondělí byl Zeman přeložen na lůžko dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. Mohou trvat nanejvýš 30 minut a musí dodržovat stanovená opatření proti šíření epidemie. V pondělí za Zemanem dorazil premiér v demisi Andrej Babiš, v úterý jej navštívila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a ve středu Fiala.