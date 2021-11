Mynář přišel vypovídat na policii. Neposkytnutí pomoci Zemanovi označil za hloupost

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dnes přišel podat policii vysvětlení k okolnostem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana.

Podezření na neposkytnutí pomoci označil za hloupost, zkritizoval také „neprofesionální práci některých novinářů“ kvůli zpochybňování prezidentova podpisu a rovněž komunální politiky, kteří podali trestní oznámení. Zeman byl převezen z lánského zámku do Ústřední vojenské nemocnice 10. října.

K prostorám Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v pražské ulici Na Perštýně dorazil Mynář před desátou hodinou dopolední v doprovodu advokáta Marka Nespaly, který Hrad zastupuje v právních sporech. „Jsem velmi rád, že to bude tento elitní útvar, kterému poskytnu maximální součinnost. Na druhou stranu si myslím, že je škoda, že tenhleten elitní útvar musíme díky neprofesionalitě některých z vás vytěžovat takovými věcmi,“ řekl kancléř čekajícím zástupcům médií.

Spekulace o neposkytnutí pomoci prezidentovi kategoricky odmítl. Odvolal se při tom i na ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem. „To je normální hloupost, promiňte mi ten výraz. Všichni nejbližší spolupracovníci kolem pana prezidenta včetně pana profesora Zavorala i jeho rodiny se pravidelně snažili přemlouvat pana prezidenta, aby souhlasil s hospitalizací. Vždycky byl nutný souhlas pana prezidenta jako osoby svéprávné a svébytné. Bohužel podařilo se to až na tu neděli po volbách,“ zdůraznil Mynář. „Do té doby jsme dělali všichni všechno pro to, aby se to podařilo,“ dodal.

Prezidentův podpis

Podle nemocniční zprávy, kterou 18. října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil, nebylo Zeman ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Zároveň z ní vyplynulo, že o tomto stanovisku nemocnice věděl od 13. října i Mynář. Přesto 14. října dovolil návštěvu končícího předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, při níž prezident podepsal rozhodnutí, kterým svolal Sněmovnu. Pravost tohoto podpisu pak byla zpochybňována. Kancléř se ohradil proti tomu, že by podpis falšoval, a na briefingu 21. října ukázal videozáznam z podpisu dokumentu.

Dnes k tomu Mynář podotkl, že nezná jinou zemi, kde by kvůli neprofesionalitě novinářů docházelo ke zpochybňování podpisového aktu, který prezident provedl v přítomnosti třetího nejvyššího ústavního činitele. „Následně na to naskakují někteří politici, což mě také velmi mrzí. Třeba jako paní (Jana) Černochová, která se prohlásila za amatérskou grafoložku a zpochybnila rovněž ten podpis,“ poznamenal.

Podaná trestní oznámení jsou podle Mynáře politickou záležitostí. „Normální občané by takovou věc prostě nepodali,“ řekl. „Pokud vím, tak ta trestní oznámení byla asi tři. Nebyli to obyčejní občané, ale individuality typu pana (Matěje) Hollana z Žít Brno, to je stejný případ jako pan (Svatopluk) Bartík, ti se tam asi množej, tihle speciální pánové. Pak to byl nějaký zastupitel na Praze 4, podle mě ze Strany zelených, to je tak asi něco podobného,“ uvedl kancléř.

Bývalý radní Brna-středu Bartík o Zemanovi před prezidentskými volbami napsal, že má rakovinu. Soudy mu následně uložily, aby se prezidentovi omluvil a zaplatil mu 250 000 korun. Zmíněným zastupitelem z Prahy 4 byl Petr Kutílek, podle nějž si Mynář, prezidentův poradce Martin Nejedlý, mluvčí Jiří Ovčáček a případně další lidé v Zemanově okolí mohli přisvojit pravomoc úřadu, zneužít pravomoci, padělat veřejnou listinu, případně se dopustit sabotáže.

Další trestní oznámení podal lékař Martin Jan Stránský, a to s tím, že lidé v okolí prezidenta se mohli dopustit neposkytnutí pomoci nebo ublížení na zdraví z nedbalosti. Bezvládný stav prezidenta při příjezdu do nemocnice podle něj mohla způsobit buď jen absolutní neprofesionalita a nedbalost personálu sanitky, nebo jde o běžnou kondici hlavy státu.

V minulých dnech na policii vypovídali i šéf ochranky prezidenta Martin Baláž a hradní protokolář Vladimír Kruliš. O tom, že policisté zahájili výslechy zaměstnanců Pražského hradu, informoval ve středu server iROZHLAS.cz. Na případ neposkytnutí pomoci dohlíží Okresní státní zastupitelství v Rakovníku, případ možného padělání podpisu spadá pod Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6.