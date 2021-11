Aktualizováno: Přibylo přes 13 tisíc případů. Testovat ve školách se bude každé pondělí, vláda schválila i ošetřovné

Vláda schválila pravidelné testování ve školách. Zaměstnavatelé budou jednou týdně testovat neočkované pracovníky. Vláda také schválila návrhy na ošetřovné a příspěvek pro lidi v karanténě.

(AKTUALIZOVÁNO) Vláda dnes schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Konat se bude každé pondělí. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga. Mělo by pokračovat do konce února.

„Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí,“ uvedl dnes Plaga na twitteru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude účinnost nového opatření od 6. prosince a naváže na již dříve schválené dvě vlny plošného testování 22. a 29. listopadu. „Nyní tedy od dalšího týdne každé pondělí bude probíhat screeningové testování ve školách v zásadě za stejných podmínek (jako dříve),“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Již ve čtvrtek uvedl, že stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní se testovat nebudou.

Zaměstnavatelé budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Opatření se týká také živnostníků. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky budou moci k testování použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Testování se nebude týkat podle Vojtěcha lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi. „Pokud je tam nějaký kontakt v rámci nějaké společné šatny nebo něčeho podobného, tak samozřejmě otestován (daný člověk) být musí. Ale pokud je to nějaký typ práce třeba v přírodě, kde je ta osoba sama, testování není nutné provést,“ uvedl.

V případě, že se zaměstnanec odmítne otestovat, musí podle Vojtěcha dodržovat protiepidemická opatření. Musí nosit respirátor po celou pracovní dobu, dodržovat rozestupy, oddělené stravování, omezený styk s ostatními. Odmítnutí se testovat musí navíc zaměstnavatel nahlásit příslušné krajské hygienické stanici. Pokud má zaměstnanec pozitivní výsledek testu, musí podle Vojtěch opustit pracoviště a podstoupit PCR test pro potvrzení nákazy. „Do jeho výsledku trvá překážka na straně zaměstnavatele,“ řekl dále Vojtěch.

Firmy jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na testování připraveny, část jich testovala nepřetržitě. Není podle něj ani problém s nedostatkem testů. Distributoři jich mají momentálně na skladě tři miliony, což by podle Havlíčka mělo stačit na 14 dnů.

Vláda dnes schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Na twitteru to oznámila ministryně práce v demisi Jana Maláčová. Novely musí je ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident, aby začaly platit. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu.

„Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve,“ uvedla ministryně.

Příspěvek k náhradě mzdy či platu pro lidi v izolaci a karanténě, který Maláčová nazývá "izolačkou", se vyplácel už od března do konce června. Měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty. K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle návrhu platit až 370 korun na den, a to až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak má odečíst ze sociálních odvodů. Opatření by mělo být možné využít až do konce června příštího roku.

Podle návrhu by se pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol mělo prodloužit z běžných devíti dnů na celou dobu karantény. Dávka z nemocenského pojištění se měla zvednout ze 60 na 80 procent redukovaného základu výdělku. Denní částka by nesměla být nižší než 400 korun. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna. Krizové ošetřovné by pobírali i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké. Na peníze by měli mít nárok i takzvaní dohodáři. Opatření má podle návrhu fungovat do konce února příštího roku. Podobná pravidla platila už v minulém a předminulém školním roce.

(9:32, původní zpráva) Ve čtvrtek laboratoře v Česku odhalily 13 374 případů koronaviru, tedy bezmála o 3000 více než před týdnem. Nakažených je ale méně než v rekordní úterý, kdy přibylo přes 22 000 nakažených, i než ve středeční státní svátek s víc než 14 000 prokázanými případy. Počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnicích, stoupl na 4750. Oproti předchozímu týdnu je to o tisíc víc. Skoro 700 covidových pacientů bylo v těžkém stavu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Setrvale roste i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých sedm dní na 100 000 obyvatel. K dnešku stouplo z 819 na 847. Mezi kraji zůstávají značné rozdíly. Nejvíc se nákaza šíří na Moravě: v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezský kraj se k této hranici blíží. Nejnižší je incidenční číslo nadále v Karlovarském kraji s 292 případy v přepočtu na obyvatele.

Ze celkového počtu přes 13 000 pozitivních testů bylo uplynulý den zjištěno 1323 nákaz u rizikové skupiny lidí starších 65 let. V mezitýdenním srovnání přibylo odhalených případů, i když se méně testovalo. Před týdnem provedly laboratoře asi 122 000 testů, tento čtvrtek analyzovaly zhruba 91 000 vzorků.

Stále vysoká je pozitiva testů, což svědčí o zrychlování epidemie - u takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, je podle průměru za poslední týden pozitivní každý třetí vzorek. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl za týden o skoro tři procentní body na 16,6 procenta. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo ve čtvrtek pozitivních šest procent vzorků, podobně jako o týden dřív.

Za celou dobu epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo koronavirem víc než 1,96 milionu obyvatel. Většina se vyléčila a 31 879 dosud s nákazou zemřelo. Denní počty obětí se v poslední době pohybují ve vyšších desítkách. V pondělí zemřelo podle aktualizovaných údajů ministerstva 89 lidí s covidem, což byl nejvyšší denní počet zemřelých od poloviny dubna. Podobné množství lidí zemřelo za celý červenec, srpen a září dohromady.

Počty hospitalizovaných jsou teď nejvyšší od poloviny dubna, tehdy bylo ale víc pacientů ve vážném stavu, okolo tisícovky. Odborníci ale varují, že i v současné podzimní vlně hrozí zahlcení nemocnic a zvláště jednotek intenzivní péče podobně jako před rokem či letos na jaře.

Testy už jako covidový certifikát nestačí

Politici i odborníci apelují na občany, aby se nechali očkovat, případně si nechali podat posilující dávku vakcíny. Zmírní tak riziko nákazy, hospitalizace, těžkého průběhu nemoci i úmrtí. Lidé, kteří nepodstoupili očkování, tvoří podle údajů ministerstva většinu nově nakažených, hospitalizovaných i zemřelých.

Ve čtvrtek zdravotníci v Česku aplikovali téměř 46 500 dávek očkovací látky, asi o 2000 víc než ve stejný den minulého týdne. Pro posilující dávku si přišlo dohromady bezmála 565 000 lidí, to je zatím necelá polovina těch, kteří na ni půl roku po ukončené vakcinaci mají nárok. Celkový počet podaných dávek se blíží 13 milionům, plně naočkováno je přes 6,2 milionu lidí. Očkovat se mohou zatím lidé od 12 let. Tři ze čtyř používaných vakcín vyžadují dvě dávky, jedna je jednodávková.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí 22. listopadu přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách. Detaily nových pravidel má dnes oznámit vláda.

Denní nárůsty počtu nákaz v Česku stoupají zhruba od začátku září, poslední měsíc rostou velmi prudce. V polovině října se ještě pohybovaly kolem 1500 nově nakažených za den, na začátku listopadu už činily skoro 10 000 denně a tento týden překonaly hranici 22 000, což bylo nejvíc za jeden den za celou dobu epidemie.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška epidemie dál zrychluje. Nelze přesně říci, kdy nastane absolutní vrchol a kdy se epidemie vyčerpá. Do konce roku ale určitě začne brzdit nebo i klesat, soudí.