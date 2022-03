Zelenskyj: V Evropě opět vyrostla zeď a kancléř Scholz by ji měl rozbít

Ukrajinský prezident vyzval zároveň německého kancléře Olafa Scholze, aby tuto zeď rozbil. Zelenskyj poslancům Spolkového sněmu připomněl historickou odpovědnost Německa za to, že se nebude opakovat vyhlazování měst a národů, což podle něj nyní na Ukrajině ruská armáda dělá.

„Ruská armáda nerozlišuje mezi civilisty a vojáky, střílí na všechny,“ prohlásil Zelenskyj. „Zatímco k vám mluvím, Rusko bombarduje naše města, nemocnice, školy, divadla,“ řekl.

Poznamenal, že bomby dopadají i na památník v Babím Jaru, kde nacisté zavraždili během dvou dnů skoro 34 000 Židů. Připomenul, že tento památník loni navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. „Proč se to děje?“ položil si otázku.

Ukrajina netouží po ničem jiném, než aby žila v míru a aby se stala součástí Evropské unie, což ale ruský prezident Vladimir Putin nehodlá podle Zelenského připustit. „Buduje v Evropě novou zeď mezi svobodou a nesvobodou,“ řekl prezident.

Zelensky concludes: “80 years after WW2, what is the value of historical responsibility? […] Mr Scholz, tear down this wall! Show leadership. Please help us to stop this wall.”



Standing ovation from MPs. The sound of pennies dropping. pic.twitter.com/lNezVjyPo6