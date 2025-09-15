Zelenskyj řekl, že nejlepšími sankcemi proti Rusku jsou požáry jeho rafinérií
15. 9. 2025 – 18:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy.
Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.
"Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji," uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl. "Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin," řekl také ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.
Ukrajinské drony v noci na neděli zasáhly rafinérii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinérie v Ufě.
Agentura Reuters dnes s odvoláním na dva nejmenované zdroje z oboru napsala, že rafinérie v Kiriši, patřící společnosti Surgutněftěgaz, po požáru způsobeném náletem zastavila klíčovou zpracovatelskou jednotku, která představuje téměř 40 procent celkové zpracovatelské kapacity závodu asi 400.000 barelů ropy denně. Oprava by podle zdrojů mohla trvat přibližně měsíc, ale závod zvýší výrobu ve fungujících provozech až o 20 procent, aby kompenzoval odstavení poškozené části, což mu umožní udržet objem zpracování na přibližně 75 procentech kapacity. Loni rafinérie podle zdrojů z oboru vyrobila dva miliony tun benzinu, 7,1 milionu tun nafty, 6,1 milionu tun topného oleje a 600.000 tun bitumenu, což je hlavní složka asfaltových směsí.
Rusko je stále druhým největším exportérem ropy na světě, ale v posledních týdnech se kvůli sezonně zvýšené poptávce a ukrajinským útokům potýká s nedostatkem benzinu. V některých regionech na čerpacích stanicích benzin došel, jinde se u nich tvořily dlouhé fronty a úřady zavedly omezení prodávaného množství pro jednotlivé zákazníky, píše Deutsche Welle. Do konce října také platí zákaz vývozu benzinu.