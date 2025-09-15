Objevte triky, jak mít rty déle plné, svůdné a bez známek stárnutí
15. 9. 2025 – 19:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Rty stárnou stejně jako zbytek pokožky, postupně ztrácejí plnost, pružnost i zdravý lesk. Díky cílené hydrataci, ochraně před sluncem a několika jednoduchým trikům ale můžete jejich mladistvý vzhled udržet o mnoho let déle.
Věděli jste, že rty jsou jednou z nejcitlivějších partií obličeje a přesto na ně často zapomínáme. Zatímco pleť pravidelně chráníme krémy, séry a SPF, rty bývají bez systematické péče. Dermatologické studie potvrzují, že pokožka rtů téměř neobsahuje melanin, a proto je hůře chráněna před UV zářením. Slunce i suchý vzduch z ní rychle odvádějí vlhkost, což vede k blednutí přirozené barvy, šupinatění a tvorbě jemných svislých vrásek.
Další zátěž představuje neustálý pohyb, mluvení, úsměvy, pití. S věkem navíc ubývá kolagenu a elastinu, které dodávají rtům plnost a pružnost. Dobrá zpráva je, že proces stárnutí lze výrazně zpomalit. Pravidelná hydratace, ochrana před UV zářením, šetrný peeling a výživa zevnitř pomáhají zachovat objem, barvu i hebkost rtů mnohem déle.
Balzám s SPF: první obrana proti stárnutí rtů
Dermatologové upozorňují, že rty patří k nejzranitelnějším místům na obličeji, jejich jemná kůže téměř neobsahuje melanin, a proto se neumí účinně bránit před slunečními paprsky. Ultrafialové záření přitom podle odborných studií urychluje rozpad kolagenu, vysušuje tkáň a podporuje vznik pigmentových skvrn i předčasných vrásek.
Proto se vyplatí udělat z balzámu s UV filtrem každodenní zvyk:
- Sáhněte po produktu s ochranným faktorem SPF 15 a vyšším, ideálně s kombinovanou ochrannou UVA i UVB.
- Nanášejte jej stejně pravidelně jako krém na obličej – nejen v létě, ale i v zimě. Sníh a led totiž odrážejí sluneční paprsky a zesilují jejich účinek.
- Obnovujte vrstvu po jídle, pití i delším pobytu venku, aby byla ochrana nepřetržitá.
Tento jednoduchý krok pomáhá udržet rty hydratované, pružné a barevně svěží a zároveň snižuje riziko poškození, které může vést k předčasnému stárnutí nebo dokonce k rakovině kůže.
Hydratace zevnitř: nejjednodušší péče o rty, která funguje
Voda není důležitá jen pro správné fungování orgánů, ale také pro stav pokožky – včetně rtů. Ty obsahují velmi tenkou rohovou vrstvu a téměř žádné mazové žlázy, proto ztrácejí vlhkost mnohem rychleji než ostatní části obličeje. Už mírná dehydratace se projeví suchostí, šupinkami a jemnými prasklinkami.
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by měl dospělý člověk denně přijmout zhruba 1,5 až 2 litry tekutin. Nejde přitom jen o čistou vodu – počítají se i neslazené čaje, polévky či ovoce s vysokým obsahem vody. Důležité je pít pravidelně během celého dne, ne až v okamžiku, kdy se dostaví žízeň.
Praktické tipy:
- Mějte lahev s vodou vždy na pracovním stole nebo v kabelce.
- Začněte den sklenicí vlažné vody s pár kapkami citronu, která povzbudí metabolismus.
- V horku, při sportu či v přetopených místnostech příjem navyšte.
Dostatečná hydratace pomáhá udržet rty hladké, pružné a s menší náchylností k tvorbě jemných vrásek, a navíc prospívá celkovému zdraví pokožky.
Přestaňte kouřit: nejrychlejší omlazení pro rty i pleť
Kouření neškodí jen plicím a srdci. Podle dermatologických studií patří cigarety k hlavním viníkům předčasného stárnutí pokožky, a to včetně citlivé oblasti rtů. Tabákový kouř obsahuje desítky toxických látek, které zužují cévy a brání dostatečnému prokrvení tkání. Výsledkem je nedostatek kyslíku a živin, rychlejší ztráta vlhkosti a šedý, matný tón rtů.
Působí i čistě mechanický efekt: typický pohyb při potahování způsobuje opakované stahování svalů kolem úst. Tato námaha se časem „otiskne“ do kůže a vytváří svislé vrásky, kterých se později zbavuje jen velmi obtížně.
Výzkumy ukazují, že už několik týdnů po poslední cigaretě se zlepšuje prokrvení kůže, zvyšuje se její hydratace a rty opět získávají přirozenou barvu i pružnost. Nutriční specialisté i dermatologové se shodují: odvykání kouření je nejúčinnější anti-aging procedura pro rty a okolní pleť, která nemá srovnatelnou náhradu v kosmetických přípravcích.
Prvním krokem může být konzultace s praktickým lékařem, podpůrné nikotinové terapie nebo specializované poradny. Každý den bez cigarety je investicí do mladšího vzhledu i zdraví celého organismu.
Omezte pití brčkem: malý zvyk, který dělá velký rozdíl
Dermatologové upozorňují, že opakováním drobných mimických pohybů se kůže kolem úst časem „láme“ a vytváří jemné, ale viditelné rýhy. Nejde jen o kouření, podobný efekt má i časté pití brčkem nebo z úzkých lahví. Při každém napití se rty stáhnou do malého otvoru, což je stejný svalový pohyb, který odborníci spojují s tzv. „vráskami od kabelky“ (lip lines).
Podle estetických lékařů se tyto mikrovrásky zpočátku ztrácejí, ale častým opakováním se prohlubují a později už nezmizí ani při klidu obličejových svalů.
Jednoduché řešení:
- Dávejte přednost sklenicím a lahvím se širokým hrdlem, případně termohrnkům, z nichž se pije bez nutnosti stahovat rty.
- Pokud brčko používáte kvůli studeným nápojům nebo zubní citlivosti, volte širší silikonová brčka a snažte se je používat jen výjimečně.
Každodenní drobné úpravy návyků, od pití bez brčka, přes dostatečnou hydrataci a SPF ochranu, až po nekouření, dokážou podle odborných zdrojů výrazně zpomalit stárnutí rtů a zachovat jejich přirozenou plnost a barvu.