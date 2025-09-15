Ruský soud vyměřil členkám Pussy Riot v jejich nepřítomnosti roky vězení
15. 9. 2025 – 16:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Moskevský soud dnes vyměřil osm až třináct let vězení pěti členkám punkové a feministické skupiny Pussy Riot, které shledal vinnými ze šíření "lživých zpráv" o ruské armádě.
Soud verdikt nad pěticí žen vynesl v jejich nepřítomnosti, už dříve totiž Rusko opustily. Informoval o tom dnes server Mediazona, podle kterého odsouzené vinu odmítly.
Nejvyšší trest - 13 let vězení - udělil soud Mariji Aljochinové, o dva roky méně vyměřil Taso Pletnerové. Pro další tři členky skupiny - Olgu Borisovovou, Dianu Burkotovou a Alinu Petrovovou - stanovil osm let odnětí svobody. Advokáti pětice žen se odvolávali na svobodu tvorby a žádali zproštění viny, napsal server Mediazona.
Pletnerová zveřejnila stanovisko v písemné formě přes svého obhájce. "Andrej Siňavskij v eseji nazvané Literatura jako zločin napsal: Dokud není spisovatel prohlášen zločincem, nemůže se považovat za skutečného," uvedla Pletnerová s odkazem na sovětského disidenta, který byl v 60. letech minulého století za svou tvorbu soudem poslán do pracovního tábora. Pletnerová zároveň obvinění prokuratury vůči Pussy Riot odmítla.
Případ pětice členek punkové kapely skončil u soudu na základě dvou obvinění. V prvním případě prokuratura tvrdila, že videoklip k písni nazvané "Mami, nesleduj televizi" z roku 2022 obsahoval podle ní "lživé" informace o vraždách ukrajinských civilistů ruskými vojáky, uvedla Mediazona. Druhé obvinění se týkalo protiválečné akce v Mnichově v loňském roce, kde se Pletnerová vymočila na portrét ruského prezidenta Vladimira Putina.
Pussy Riot prosluly protestem v roce 2012, kdy v moskevské katedrále Krista Spasitele zazpívaly píseň nazvanou "Bohorodičko, vyžeň Putina", kterou označily za punkovou modlitbu. Tři členky skupiny byly později odsouzeny za výtržnictví a dvě z nich si odpykaly skoro dva roky ve vězení, jednou z nich byla i Aljochinová. Evropský soud pro lidská práva poté nařídil Rusku vyplatit odsouzeným členkám uskupení odškodné za to, že ruské soudy porušily jejich práva.