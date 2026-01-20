Zelenskyj opět varoval před velkým ruským útokem proti Ukrajině
20. 1. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko se připravilo k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině, varoval spoluobčany ve večerním projevu na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
"V těchto dnech musíme být nadále velice ostražití, protože Rusko se připravilo na útok, na rozsáhlý útok, a čeká na okamžik, kdy tento úder zasadí," řekl Zelenskyj. Zdůraznil, že každý region musí být připraven pomoci lidem.
Zelenskyj přislíbil nový přístup k protivzdušné obraně, který má podle nového ministra obrany Mychajla Fedorova spočívat ve vybudování pomyslné ochranné kopule nad celou zemí proti nepřátelským dronům, snažících se uvrhnout Ukrajinu do temnoty.
Server Ukrajinska pravda připomněl, že před týdnem, 12. ledna, Zelenskyj varoval, že Rusko chce využít nynější mrazy při nastávajícím útoku proti Ukrajině. "Rozvědka má informace, že Rusové připravují nový masivní úder. Drony k vyčerpání protivzdušné obrany a rakety. Chtějí využít chladu. K tomuto úderu může dojít v nejbližších dnech," uvedl tehdy Zelenskyj.
Rusko během své téměř čtyři roky trvající invaze na Ukrajinu opakovaně ničí energetické objekty v sousední zemi a leckdy i miliony Ukrajinců musejí v zimě přežívat bez dodávek elektrického proudu, vody i tepla.
Zelenskyj se v dnešním projevu zmínil i o tom, že tajná služba SBU zajala ruského občana, který je podezřelý ze zavraždění devíti zajatých ukrajinských vojáků loni v říjnu v Kurské oblasti na západě Ruska. "Každého ruského vraha najdeme a všichni budou pohnáni k odpovědnosti," prohlásil bez dalších podrobností.
Agentura DPA poznamenala, že Zelenskyj sice hovořil o loňském říjnu, ale pravděpodobně měl na mysli říjen 2024, kdy vyšel najevo podobný případ. Ukrajina podle dostupných údajů zaznamenala více než 330 případů, kdy Rusové zabili ukrajinské vojáky poté, co se vzdali ruským jednotkám.
Ukrajinská vojska překvapivě pronikla do Kurské oblasti na západě Ruska v létě 2024. Ruská armáda ukrajinské síly vytlačovala z ruského území až do loňského jara.