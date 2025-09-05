Dnes je pátek 5. září 2025., Svátek má Boris
Počasí dnes 25°C Polojasno

Že už to kratší nejde? Divoška Kaira Hrachovcová se znovu nechala ostříhat, tentokrát už opravdu jak do armády

5. 9. 2025 – 9:02 | Magazín | BS

Že už to kratší nejde? Divoška Kaira Hrachovcová se znovu nechala ostříhat, tentokrát už opravdu jak do armády
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Extravagantní umělkyně nedávno překvapila krátkým sestřihem... Který pak ještě jednou výrazně zkrátila.

Sbohem své divoké hřívě učinila jedinečná umělkyně Kateřina Hrachovcová už minulý týden, kdy překvapila fanoušky kratičkým novým střihem.

Reakce na nové vzezření se pohybovaly od nadšených až po docela rozpačité, což je ale u tak zásadní změny image vcelku běžný proces.

Kaira ale evidentně neměla dost a absolvovala druhé kolo! Už tak velmi krátký sestřih nechala ještě jednou zpracovat u kadeřníka a výsledek je... Mno. Opravdu. Velmi. Krátký.

„Styl je moje pravda – odhalená i skrytá,“ připsala Kaira k fotkám s novou kšticí a jakoby na znamení nového sestřihu tentokrát zkrátila i svou obvyklou vířící entropii jinotajů na jednu jedinou větu.

Reakce jsou prakticky stejné jako u předchozího sestřihu: Na hereččině Instagramu se komentující fanoušci předhánějí v chvále, pod novinovými články o Kaiřině nejnovější proměně už o poznání méně.

Obrázek ale samozřejmě lepší než tisíc slov. Názor si můžete udělat sami:

Tagy:
účes image vlasy herečka sestřih
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Důchody porostou: Jurečka slíbil seniorům solidní navýšení

Následující článek

Klouby bez bolesti: pojišťovna rozdává příspěvky na výživu, senioři to netuší

Nejnovější články