Že už to kratší nejde? Divoška Kaira Hrachovcová se znovu nechala ostříhat, tentokrát už opravdu jak do armády
5. 9. 2025 – 9:02 | Magazín | BS
Extravagantní umělkyně nedávno překvapila krátkým sestřihem... Který pak ještě jednou výrazně zkrátila.
Sbohem své divoké hřívě učinila jedinečná umělkyně Kateřina Hrachovcová už minulý týden, kdy překvapila fanoušky kratičkým novým střihem.
Reakce na nové vzezření se pohybovaly od nadšených až po docela rozpačité, což je ale u tak zásadní změny image vcelku běžný proces.
Kaira ale evidentně neměla dost a absolvovala druhé kolo! Už tak velmi krátký sestřih nechala ještě jednou zpracovat u kadeřníka a výsledek je... Mno. Opravdu. Velmi. Krátký.
„Styl je moje pravda – odhalená i skrytá,“ připsala Kaira k fotkám s novou kšticí a jakoby na znamení nového sestřihu tentokrát zkrátila i svou obvyklou vířící entropii jinotajů na jednu jedinou větu.
Reakce jsou prakticky stejné jako u předchozího sestřihu: Na hereččině Instagramu se komentující fanoušci předhánějí v chvále, pod novinovými články o Kaiřině nejnovější proměně už o poznání méně.
Obrázek ale samozřejmě lepší než tisíc slov. Názor si můžete udělat sami:
