Důchody porostou: Jurečka slíbil seniorům solidní navýšení
5. 9. 2025 – 8:46 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Od ledna čeká české důchodce další zvýšení penzí. Vláda přidá každému minimálně 240 korun a k tomu zvedne zásluhový díl o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vyšplhá na rekordních 21 839 korun. Ministr práce Marian Jurečka tvrdí, že senioři si díky valorizacím udrží kupní sílu navzdory rostoucím cenám.
Největší nárůst za poslední roky
Na konci června dostávalo starobní důchod 2,35 milionu lidí, k tomu stát vyplácel přes 400 tisíc invalidních a více než 67 tisíc vdovských a sirotčích penzí. Průměrná částka činila 21 063 korun. Od ledna 2026 se ale důchodci mohou těšit na průměrný přírůstek 668 korun, což posune průměrnou penzi o krok výš – na 21 839 korun.
Každý senior dostane plošně přidáno 240 korun. Nadto se valorizuje i zásluhová část penze, která odráží odpracovaná léta a výši odvodů – ta vzroste o 2,6 procenta. Výjimkou budou lidé, kteří odešli do důchodu předčasně, těm se zvedne jen základní část o 240 korun.
Ministr Marian Jurečka připomněl, že během poslední dekády se důchody zvedly o více než 18 procent nad inflaci. „Je vidět, že valorizace skutečně chrání kupní sílu seniorů. Za dobu této vlády vzrostly důchody celkově o 28 procent,“ uvedl.
Rozpočet si připlatí, ale systém sílí
Podle návrhu státního rozpočtu má ministerstvo práce a sociálních věcí v příštím roce vyčleněno na důchody 722,2 miliardy korun. To je téměř o 22,5 miliardy více než letos. Na druhé straně se však čeká i vyšší výběr z odvodů – v roce 2026 by měl dosáhnout 737,9 miliardy. Poprvé po letech by se tak důchodový účet mohl dostat do plusu, konkrétně do přebytku přes 15 miliard.
Jurečka za tento obrat chválí rostoucí ekonomiku a mzdy, ale i úpravy, které vláda prosadila v nastavení penzijního systému. Ty podle něj zajistí, že výplata důchodů bude dlouhodobě udržitelná.
Kdo má nejvyšší penze
Vedle České správy sociálního zabezpečení vyplácejí důchody i resorty obrany, vnitra či spravedlnosti. Tamní částky jsou tradičně vyšší než u běžných seniorů. I přesto je hlavní pozornost upřena na miliony lidí, kteří žijí pouze ze standardního starobního důchodu.
Pro ty je každá valorizace klíčová – zvlášť v době, kdy ceny potravin a energií v posledních letech výrazně rostly. A vláda si dobře uvědomuje, že právě senioři patří mezi voliče, kteří na tyto změny slyší nejvíce.
Od ledna si tedy penzisté polepší. Ačkoliv částka 668 korun nevypadá jako závratný nárůst, pro mnohé domácnosti to může znamenat rozdíl mezi šetřením na jídle a klidnějším životem.