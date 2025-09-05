Klouby bez bolesti: pojišťovna rozdává příspěvky na výživu, senioři to netuší
5. 9. 2025 – 9:47 | Zprávy | Anna Pecena
Bolavá kolena, kyčle nebo záda trápí většinu seniorů, ale málokdo ví, že Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek přímo na kloubní výživu. Peníze tak leží na stole a spousta důchodců je nechává propadnout. Přitom stačí pár kliknutí a stovky korun vám pomůžou ušetřit na doplňcích, které tělu opravdu odlehčí.
Klouby jako loterie – a stát přitom přispívá
Stárnutí se podepisuje na každém kroku, a nejčastěji na kloubech. Ztuhlá kolena, bolavé kyčle nebo páteř, která se ozývá i při ranním vstávání. Řada seniorů sahá po kloubní výživě z lékáren, která ale stojí stovky až tisíce korun ročně. A právě tady přichází překvapivá možnost, jak ušetřit:VoZP vrací část peněz zpět.
Pojišťovna má totiž v rámci programů prevence vypsaný příspěvek na doplňky stravy zaměřené na kloubní aparát. A není to žádná teorie – stačí doložit účtenku a část výdajů vám vrátí. Jenže háček? Tuhle možnost zná jen zlomek pojištěnců.
Jak získat peníze zpět na kloubní výživu
Proces není žádná věda. Pokud jste u VoZP, koupíte si v lékárně nebo na e-shopu doplněk stravy určený na klouby – typicky s glukosaminem, chondroitinem či kolagenem. Pak vyplníte jednoduchou žádost (online nebo na pobočce), přiložíte účtenku a čekáte na převod. Pojišťovna příspěvek proplácí až do výše několika stovek korun ročně, podle aktuálního programu.
Ať už jde o pravidelně kupované tablety nebo speciální kúry, příspěvek vám může zaplatit podstatnou část balení. V kombinaci s dalšími bonusy, třeba na očkování nebo sportovní aktivity, se roční úspora vyšplhá klidně na tisícikoruny. To už je rozdíl, který pocítí každý důchodcovský rozpočet.
Proč o tom nikdo neví – a proč je škoda mlčet
Zatímco se hojně mluví o slevách na jízdné nebo kartičkách typu Senior Pas, benefity pojišťoven zůstávají často stranou zájmu. Mnozí senioři netuší, že právě jejich zdravotní pojišťovna rozdává peníze na prevenci. Přitom jde o podporu, která je šitá na míru nejčastějším problémům – a klouby mezi ně bez debat patří.
Je to skoro až absurdní: lidé si stěžují na drahé doplňky stravy, zatímco formulář k příspěvku leží bez povšimnutí. VoZP přitom láká nejen na kloubní výživu, ale i na příspěvky v oblasti duševního zdraví, vitamínů nebo rehabilitací. Stačí si vybrat.
Závěr? Pokud vás bolí klouby a nechcete platit zbytečně celé balení sami, vyplatí se zkontrolovat nabídku VoZP. Peníze čekají na ty, kteří si je umí vyzvednout. A kdo o tom mlčí, ten prostě platí víc, než musí.