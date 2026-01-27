Ze starých SIM prý můžete kyselinou získat zlato. Válí se vám doma peníze v šuplíku?
27. 1. 2026 – 10:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Virální video o získávání zlata ze SIM karet slibuje rychlé zbohatnutí z elektronického odpadu, realita je ale mnohem méně lesklá. Kolik zlata se v běžných kartách skutečně skrývá, jakou má hodnotu a proč je domácí „alchymie“ spíš cestou k průšvihu než k bohatství?
Na první pohled to vypadalo jako splněný sen každého moderního zlatokopa. Video čínského blogera z provincie Kuang-tung ukazovalo, jak z hromady elektronického odpadu vzniká téměř dvě stě gramů ryzího zlata. V době, kdy ceny drahých kovů rostou a sociální sítě milují jednoduché návody na rychlé zbohatnutí, nebylo divu, že se záznam stal virálním hitem. Stačí prý staré SIM karty, pár chemikálií a trochu trpělivosti. Realita je ale výrazně složitější, dražší a nebezpečnější, než jak ji krátké video dokáže zachytit.
Bloger tvrdil, že z elektronického odpadu, včetně tisíců SIM čipů a dalších součástek, dokázal získat přesně 191,73 gramu zlata. Při současných cenách se jeden gram zlata na světových trzích pohybuje zhruba kolem 1 600 korun. To znamená, že výsledný kov má hodnotu přibližně 307 tisíc korun. Právě tahle částka zapůsobila na diváky jako magnet. Představa, že se podobná suma skrývá v šuplících se starými kartami a vyřazenou elektronikou, byla pro mnohé neodolatelná.
Kolik zlata je skutečně v SIM kartách
Jakmile se ale na celou věc podívali odborníci, nadšení rychle vystřídala studená sprcha. Obsah zlata v jednom čipu běžné SIM karty je extrémně nízký, přibližně 0,47 miligramu. Jinými slovy méně než půl tisíciny gramu. Aby bylo možné získat téměř 192 gramů zlata, bylo by potřeba zpracovat zhruba 400 tisíc SIM karet. I kdyby se každá karta dala sehnat zdarma, už samotná logistika takového množství představuje obrovský problém.
Do hry navíc vstupují další náklady. Sběr, třídění, doprava a skladování stovek tisíc kusů odpadu stojí čas i peníze. K tomu je nutné připočítat cenu chemikálií, energie a technického vybavení potřebného k samotné rafinaci. Ve výsledku se velmi rychle ukáže, že náklady výrazně převyšují hodnotu získaného zlata. Představa domácího zbohatnutí se tak rozpadá ve chvíli, kdy se čísla přepočítají do reality.
Sám bloger později upřesnil, že nepracoval pouze s běžnými spotřebitelskými SIM kartami, ale s kombinací specializovaných pozlacených čipů z oblasti komunikační elektroniky. Ty mají násobně vyšší obsah drahých kovů než běžné karty používané v telefonech. Právě tento detail ale v původním virálním sdělení zanikl a stal se zdrojem nedorozumění i přehnaných očekávání.
Nebezpečí amatérské alchymie
Další rovina celé kauzy je bezpečnostní a ekologická. Proces získávání zlata z elektronického odpadu není jen otázkou trpělivosti, ale především práce s vysoce agresivními chemickými látkami. Používají se silné kyseliny, které mohou při neodborné manipulaci způsobit vážná zranění, otravy nebo uvolnění toxických plynů. Vedle toho vznikají odpadní kapaliny obsahující těžké kovy, jejichž likvidace podléhá přísným zákonným pravidlům.
Průmyslové firmy, které se recyklací drahých kovů skutečně zabývají, investují desítky až stovky milionů korun do technologií, uzavřených systémů a ekologických zabezpečení. Amatérský pokus v garáži nebo na dvorku se s takovým zázemím nedá srovnávat. To, co ve videu vypadá jako fascinující chemický experiment, je ve skutečnosti činnost s vysokým rizikem pro zdraví i okolní prostředí.
Celý příběh kolem údajné alchymie ze SIM karet tak spíše než o zlatu vypovídá o fungování dnešních sociálních sítí. Atraktivní obraz, jednoduché sdělení a slib rychlého zisku dokážou zastínit technické detaily i nepříjemná fakta. Pro běžné lidi zůstává nejrozumnější cestou odevzdávat elektroodpad do oficiálních sběrných míst a recyklačních systémů, kde má skutečný smysl a přínos. Zlato v elektronice existuje, ale cesta k němu vede přes profesionální průmysl, nikoli přes domácí experimenty inspirované virálním videem.