Brusel zařadil část aplikace WhatsApp mezi platformy s přísnější regulací
27. 1. 2026 – 11:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská komise se rozhodla zařadit komunikační službu WhatsApp americké společnosti Meta Platforms mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA).
Přísnější regulace se však nebude týkat soukromé komunikace prostřednictvím WhatsApp, informovala dnes komise. Služba WhatsApp reagovala ujištěním, že pracuje na bezpečnostních opatřeních, aby splňovala požadavky regulačních úřadů.
EK své rozhodnutí zdůvodnila tím, že funkce WhatsApp Channels, která umožňuje sdílet informace se širokým publikem, již překonala limit 45 milionů uživatelů v Evropské unii. Služba WhatsApp Channels podle EK patří mezi platformy sociálních médií, které spadají pod DSA, což ale neplatí pro službu WhatsApp určenou pro soukromou komunikaci.
"Služba WhatsApp pro soukromou komunikaci, která umožňuje zasílání textových a hlasových zpráv, fotografií, videozáznamů či dokumentů a uskutečňování hlasových hovorů i videohovorů s ostatními uživateli, zůstává z působnosti DSA výslovně vyloučena," píše se v tiskové zprávě.
Platformy s více než 45 miliony uživatelů spadající pod DSA jsou považovány za velmi velké on-line platformy (Very Large Online Platforms; VLOP) a podléhají přísnějším pravidlům EU pro internetový obsah. Pravidla po provozovatelích těchto platforem vyžadují, aby se více snažili bojovat proti nelegálnímu a škodlivému obsahu a také proti padělaným výrobkům nabízeným na těchto platformách.
Podle agentury Reuters službu WhatsApp Channels v loňském prvním pololetí v Evropské unii alespoň jednou měsíčně využilo v průměru 51,7 milionu lidí. Společnost WhatsApp dnes v reakci na rozhodnutí Evropské komise uvedla, že vzhledem k růstu této služby v EU i dalších částech světa nadále pracuje na rozvoji bezpečnostních opatření tak, aby splňovala požadavky regulačních úřadů. Podle EK má nyní WhatsApp čas zhruba do půlky května, aby splnil požadavky vyplývající ze zařazení mezi přísněji regulované platformy.
Společnost Meta Platforms provozuje kromě komunikační služby WhatsApp také například populární sociální sítě Facebook a Instagram. Ty Evropská komise mezi velké internetové platformy podléhající přísnější regulaci zařadila už dříve. Přísnější regulaci již podléhají také například portál pro sdílení videí YouTube, sociální síť zaměřená na tvorbu krátkých videí TikTok, profesní sociální síť LinkedIn či pornografický portál Pornhub.