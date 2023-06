Ze spojence nepřítel: Ruská FSB stíhá šéfa wagnerovců za výzvy ke vzpouře

Ruská tajná služba FSB zahájila trestní řízení proti šéfovi Wagnerovy soukromé armády Jevgeniji Prigožinovi kvůli výzvě k ozbrojené vzpouře. Podle generální prokuratury mu hrozí až 20 let vězení. Prigožin předtím na audionahrávce údajně oznámil, že 25 tisíc bojovníků se hodlá vypořádat s bezprávím v Rusku a vyzývá další Rusy, aby se k nim připojili.

Podle BBC je moskevské ředitelství FSB v pohotovosti a na silnici z Voroněže a Rostova na Donu do Moskvy vznikají kontrolní stanoviště.

Wagner mercenary boss says Russia bombed his troops https://t.co/7Qa6midy3s — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2023

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sdělil, že ruský prezident Vladimir Putin byl ohledně Prigožina informován. Také ruský národní protiteroristický výbor (NAK) vyzval Prigožina, aby zanechal protiprávního jednání. Do míst, kde by se Prigožin a wagnerovci měli vyskytovat, jsou stahovány z jiných částí Ruska ozbrojené síly, které by se s nimi měli nějakým způsobem vypořádat.

Podle portálu Meduza Prigožin rovněž obvinil pravidelnou ruskou armádu, že podnikla raketový útok na pozice jeho mužů. V důsledku tohoto úderu podle něj mnoho žoldnéřů zemřelo.

BBC upozornila, že informace o Prigožinově obvinění pochází z audiozáznamu na telegramovém kanálu s názvem Tisková služba Prigožina, v níž mluví někdo, kdo zní jako šéf žoldnéřů. Tento kanál obvykle zveřejňuje Prigožinova prohlášení. „Na tábory Wagnerovy soukromé vojenské společnosti byl podniknut raketový úder. Mnoho obětí. Podle svědků z řad bojovníků byl úder veden ze strany týlu, byl tedy podniknutý vojáky spadajícími pod ruské ministerstvo obrany,“ citovala nahrávku Meduza. Ruské ministerstvo obrany ovšem útok na wagnerovce popřelo.

„Rada velitelů Wagnerovy soukromé vojenské společnosti rozhodla, že zlo, které páchá armádní velení země, musí být zastaveno,“ hlásá také jedna z nahrávek zveřejněná na stejném telegramovém kanálu. „Je nás 25 tisíc a jdeme zjistit, proč v zemi vzniká bezpráví… Všichni, kdo chcete, se k nám připojte,“ zní v další z nahrávek.

Prigožin se v minulosti opakovaně pouštěl do ostré kritiky ruských armádních špiček. Jeho Wagnerova soukromá vojenská společnost se v minulých měsících mohutně angažovala v bojích o Bachmut. Prigožin si přitom například opakovaně a velmi nevybíravě stěžoval, že ruská armáda záměrně jeho mužům neposkytuje dostatek munice. V květnu nakonec Prigožin oznámil ovládnutí Bachmutu, jeho bojovníci se poté z města a jeho okolí stáhli.

Ve čtvrtek šéf wagnerovců obvinil ruské armádní velení ze zatajování skutečného stavu věcí na Ukrajině a ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova z toho, že Putinovi záměrně lžou.