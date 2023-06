Aktualizováno: Wagnerovci se vzbouřili a táhli na Moskvu. Před ní se zastavili a vrátí se

Wagnerovci svůj rychlý postup ruským územím zastavili poté, co s nimi běloruský lídr Alexandr Lukašneko dojednal dohodu. Prigožinova tisková služba na internetu uvedla, že tak činí proto, aby zabránila možnosti, že by byla prolita "ruská krev".

Žoldnéři z Wagnerovy skupiny kromě Rostova obsadili také všechna vojenská stanoviště ve městě Voroněž 500 kilometrů jižně od Moskvy. Během odpoledne wagnerovci dorazili až do Lipecka a i tam obsadily vojenská zařízení, uvádí BBC. Město leží mezi Moskvou a Voroněží, asi 400 kilometrů jižně od metropole.

Ozbrojená vzpoura žoldnéřů ze soukromé Wagnerovy skupiny je zradou Ruska a její osnovatelé budou tvrdě potrestáni, řekl dnes v první reakci na dění na jihu země prezident Vladimir Putin. Vojáci podle něj postupu wagnerovců „hrdinně“ vzdorují, prezident však zároveň připustil, že situace v Rostově na Donu je velice složitá.

„Jako prezident Ruska, nejvyšší velitel ozbrojených sil a ruský občan udělám vše pro to, abych ochránil zemi, ústavní pořádek, život, bezpečnost a svobodu občanů,“ řekl v projevu přenášeném televizí Putin.

Stejně jako ministerstvo obrany i prezident vyzval účastníky vzpoury, aby se na „zločinné“ operaci dál nepodíleli. „Ti, kdo zorganizovali a provedli ozbrojenou vzpouru a zvedli zbraně proti svým druhům, zradili Rusko. Budou se za to zodpovídat,“ uvedl Putin.

Ruský prezident Vladimir Putin označil konání wagnerovců za zradu a vyzval k jejich neutralizaci | zdroj: Profimedia

Ve svém projevu rovněž obvinil Západ, že proti Rusku namířil veškerou svou vojenskou, ekonomickou a informační kapacitu. Rusko podle něj nyní bojuje o svou suverenitu, nezávislost a právo zůstat státem s tisíciletou historií.

Postup wagnerovců Putin označil za „dýku vraženou do zad“ a osobně prý dal rozkaz, aby armáda „neutralizovala“ organizátory povstání. „To, čemu čelíme, je zrada. Zrada, k níž vedly přehnané ambice a osobní zájmy,“ uvedl Putin se zjevným odkazem na šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina.

A huge Wagner / renegade Russian army convoy is in Voronezh oblast and on the way Moscow. I counted no less than 72 vehicles and the camera was several times not pointing at the road. Could be 100 or more.#Coup #Russia #Voronezh #Moscow pic.twitter.com/rbjHg9H5TE