Dnes je úterý 27. ledna 2026., Svátek má Ingrid
Počasí dnes -1°C Polojasno

Zbyl vám vaječný koňak od Vánoc? Zkuste tuhle skvělou roládu

27. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jan Slavík

Zbyl vám vaječný koňak od Vánoc? Zkuste tuhle skvělou roládu
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zbytky vaječného koňaku samozřejmě můžete prostě dopít, ale nabízí se i elegantnější řešení.

Na piškot

• 8 žloutků

• 4 bílky

• 120 g cukru krupice

• 80 g hladké mouky

• 20 g bramborového škrobu

Na náplň

• 100 g mascarpone

• 200 ml vaječného koňaku

• 3 lžíce cukr moučky

• jeden žloutek a dvě lžičky škrobu

Na krém

• 150 g mascarpone

• lžíce cukr moučky

• 3 lžíce vaječného koňaku

Mohlo by vás zajímat

Postup:

• Roláda je velmi snadná, není se potřeba bát. Nahřejte troubu na 180 °C. Našlehejte žloutky s polovinou cukru do světlé pěny. Našlehejte bílky s druhou polovinou cukru do sněhu. Jemně vmíchejte sníh do našlehaných žloutků – bez mixéru, pěkně ručně, aby hmota zůstala pěkně nadýchaná.

• V misce smíchejte mouku se škrobem, pak směs přesijte a opět jemně a ručně vmíchejte do vaječné směsi. Velký pečící plech vyložte pečícím papírem a rozlijte na něj těsto. Rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy a pečte 15 minut.

• V kastrůlku mezitím připravíme náplň: Rozmíchejte mascarpone, vaječňák i cukr a dejte na mírný oheň. Stranou v misce rozetřete žloutek se škrobem. Jakmile je směs horká, naberte dvě lžíce z kastrůlku, vlijte je do misky s rozetřeným vajíčkem a rychle rozmíchejte. Řidší vaječnou směs pak přilijte za stálého míchání zpět do kastrůlku.

• Kdo má raději trochu silnější chuť alkoholu v dezertu, jen krém v kastrůlku rychle zamíchá, dokud nezačne mírně houstnout, a sundá ho z plamene (nebojte, krém ztuhne, až vychladne). Kdo upřednostňuje jemnější chuť bez alkoholu, nechá směs na ohni o něco déle a mírně ji provaří, aby se alkohol vypařil pryč.

• Upečený piškot vyklopte na druhý plech vyložený pečícím papírem (tedy "vzhůru nohama") a papír, na kterém se pekl, sundejte. Piškot ještě horký opatrně zaviňte do rolky a nechte ho tak vychladnout.

• Jakmile je piškot i krém trochu chladnější, rozbalte piškot, pomažte ho krémem a zabalte opět do rolky. V misce pak rozmíchejte mascarpone s cukrem a lžičkami vaječňáku a ruládu potřete vzniklým krémem. Nechte odležet v lednici alespoň pár hodin, ale ideálně přes noc.

rolada edited zdroj: Vlastní

Tagy:
vejce dort recept dezert zákusek dort k čaji koláč k čaji
Zdroje:
Vlastní
Profilový obrázek
Jan Slavík
O hrách na Games.cz píše od roku 2014. Hry i psaní má v oblibě od dětství, na práci na herním webu a možnost živit se obojím naráz proto nedá dopustit. Japanofil, kuchyňský maniak, milovník tvořivých činností a samozřejmě vášnivý hráč, který si užije prakticky všechny žánry. Snad jen krom vojenských strategií. Nesnáší brokolici.

Předchozí článek

Sinsay boří zažitá pravidla: Dvojité slevy a masivní výprodej, oblečení za zlomek ceny

Následující článek

Proč se prach vrací hned po úklidu? Tuto chybu dělá téměř každý

Nejnovější články