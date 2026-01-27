Zbyl vám vaječný koňak od Vánoc? Zkuste tuhle skvělou roládu
27. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jan Slavík
Zbytky vaječného koňaku samozřejmě můžete prostě dopít, ale nabízí se i elegantnější řešení.
Na piškot
• 8 žloutků
• 4 bílky
• 120 g cukru krupice
• 80 g hladké mouky
• 20 g bramborového škrobu
Na náplň
• 100 g mascarpone
• 200 ml vaječného koňaku
• 3 lžíce cukr moučky
• jeden žloutek a dvě lžičky škrobu
Na krém
• 150 g mascarpone
• lžíce cukr moučky
• 3 lžíce vaječného koňaku
Postup:
• Roláda je velmi snadná, není se potřeba bát. Nahřejte troubu na 180 °C. Našlehejte žloutky s polovinou cukru do světlé pěny. Našlehejte bílky s druhou polovinou cukru do sněhu. Jemně vmíchejte sníh do našlehaných žloutků – bez mixéru, pěkně ručně, aby hmota zůstala pěkně nadýchaná.
• V misce smíchejte mouku se škrobem, pak směs přesijte a opět jemně a ručně vmíchejte do vaječné směsi. Velký pečící plech vyložte pečícím papírem a rozlijte na něj těsto. Rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy a pečte 15 minut.
• V kastrůlku mezitím připravíme náplň: Rozmíchejte mascarpone, vaječňák i cukr a dejte na mírný oheň. Stranou v misce rozetřete žloutek se škrobem. Jakmile je směs horká, naberte dvě lžíce z kastrůlku, vlijte je do misky s rozetřeným vajíčkem a rychle rozmíchejte. Řidší vaječnou směs pak přilijte za stálého míchání zpět do kastrůlku.
• Kdo má raději trochu silnější chuť alkoholu v dezertu, jen krém v kastrůlku rychle zamíchá, dokud nezačne mírně houstnout, a sundá ho z plamene (nebojte, krém ztuhne, až vychladne). Kdo upřednostňuje jemnější chuť bez alkoholu, nechá směs na ohni o něco déle a mírně ji provaří, aby se alkohol vypařil pryč.
• Upečený piškot vyklopte na druhý plech vyložený pečícím papírem (tedy "vzhůru nohama") a papír, na kterém se pekl, sundejte. Piškot ještě horký opatrně zaviňte do rolky a nechte ho tak vychladnout.
• Jakmile je piškot i krém trochu chladnější, rozbalte piškot, pomažte ho krémem a zabalte opět do rolky. V misce pak rozmíchejte mascarpone s cukrem a lžičkami vaječňáku a ruládu potřete vzniklým krémem. Nechte odležet v lednici alespoň pár hodin, ale ideálně přes noc.