Jak na domácí majonézu: Tu z obchodu už chtít nebudete

Příprava domácí majonézy zabere sotva pár minut a rozdíl v chuti vás okamžitě přesvědčí.

Kupovaná majonéza? Nie, radšej knihu. A nebo ne, radši domácí, kterou si můžete vyšperkovat přesně podle svých představ, chutná daleko líp a, co je možná nejdůležitější, vůbec není složité ji připravit:

Ingredience:

• 1 střední vejce

• 180 ml slunečnicového nebo řepkového oleje

• lžička hořčice

• lžička octa

• špetka soli

Postup:

• Rozklepněte vejce do mixovací nádoby, přidejte sůl, ocet i hořčici

• Přelijte olejem. Pulzováním pomocí tyčového mixéru vytvořte emulzi.

Ano, toť opravdu vše. Jednoduché jak facka a hlavně velmi upravitelné: Chcete bylinky? Přidejte je – hodí se třeba čerstvá bazalka nebo dobromysl, ale představivosti se meze nekladou! Chcete výraznější chuť? Namíchejte slunečnicový olej třeba s troškou dýňového nebo avokádového (ale pozor, taková majonéza bývá dost intenzivní, tak buďte raději opatrnější). Chcete ostřejší omáčku? Použijte ostrou hořčici nebo Dijon. Máte chuť na něco jemnějšího? Vystačí klasická plnotučná.

Majonézu prakticky nelze pokazit, vlastně jediné, co se může stát, je, že vám vyjde příliš řídká. V takovém případě jste použili málo oleje, byť se to zdá nelogické. Zkuste ale věřit receptu, ano, množství oleje se jeví jako opravdu velké, ale tak to vážně být má.