Zavření trhů je likvidační, vyjádřili se trhovci. Mají nakoupené zboží ze statisíce korun

Všichni oslovení prodejci na plzeňských adventních trzích považují čtvrteční rozhodnutí vlády o uzavření trhů za nesmyslné a likvidační.

Mají nakoupené zboží ze statisíce korun, protože věřili, že na rozdíl od loňska potrvají až do 23. prosince. Podle nich byl verdikt nečekaný, z hodiny na hodinu, a ne jako třeba v Rakousku, kde to prodejci věděli aspoň pět dnů dopředu. Věří ale, že ho nová vláda změní a prodej ve 130 stáncích se ještě rozběhne. Uvítají každý den fungování.

„Zítra se trhy neotevřou. Stánky se ale v žádném případě demontovat nebudou a budeme vyčkávat, jestli se nám nepodaří stanovisko zvrátit. V tuto chvíli bereme jakékoliv podmínky. I kdyby nás ohradili, i bez konzumace na místě, abychom aspoň část peněz vydělali,“ řekl ČTK hlavní pořadatel Jaroslav Strohschneider. V provozu podle něj zůstane jen ruské kolo. „Komunikujeme s dalšími pořadateli trhů a budeme dávat hromadné žaloby, protože to je cílená likvidace mikropodnikatelů, kteří už se z toho nevzpamatují,“ řekl Strohschneider.

Některá města chtějí v sobotu na protest otevřít. „My ne, protože stále doufáme, že to přes víkend přehodnotí, a jsme připraveni otevřít z hodiny na hodinu. Teď jsme očekávali velmi silný první adventní víkend,“ uvedl.

Magistrát a policie se podle informací ČTK obává nepokojů, a proto budou zesílené hlídky strážníků a policie. Dnes odpoledne bylo stejně jako ve čtvrtek plné náměstí. „Úderem šesté hodiny opravdu všichni zavřeme. Vypnu veškerá světla a výzdobu, i když tady bude určitě x tisíc lidí,“ uvedl Strohschneider. Trhovci, jichž je 70 procent mimoplzeňských z celé ČR, ve městě zůstávají a budou čekat.

„Ať klidně nařídí roušky, budeme to hlídat.“

„Proč nám to neřekli 14 dnů dopředu? Tohle je likvidační. Tady jsou prodejci, kteří říkají, že se půjdou zítra oběsit, protože neví, jestli ho nevyhodí v lednu na ulici, když nemá na nájem. Prodáváme venku, drtivá většina prodejců je očkovaná, jsou v rouškách, dodržují vládní hygienická nařízení. A proč se nechávají běžet obchodní centra? V Olympii v Plzni bude o víkendu 30 000 lidí. Ať lidem klidně nařídí roušky, budeme to hlídat, ale ať se ty české tradiční Vánoce aspoň nějak zachovají,“ uvedl Strohschneider.

„Je to jako kdyby se zavřel státní úřad se 300 lidmi a ti by z minuty na minutu zůstali na ulici. A řekli jim, že za to, že tam pracovali, tak dají půl milionu korun a nezaplatí jim žádné pojištění ani odstupné,“ uvedl ponocný a spolupořadatel Zdeněk Zajíček.

„Volili jsme všichni trhovci Fialu (Petra, šéfa ODS), protože nám sliboval, že nedovolí nouzové stavy a lockdowny a že nás nechá fungovat. Zničili nás. Jsem samoživitelka, která si kvůli adventním trhům obnovila živnost,“ uvedla Eva Ulmová z Plzně, která nakoupila stovky svetrů z Turecka a do druhého stánku cukrovinky za statisíce korun, které bude muset vyhodit.

„Pro nás je to šok, polykáme slzy a vztek, ráno jsem se nemohl postavit na nohy. My z toho žijeme čtyři měsíce. Druhé Velikonoce, druhé Vánoce - všechno pryč. Doufáme, že nám nová vláda pomůže,“ uvedl František Tříska z Karlovarska, který prodává na trzích 40 let. Tříska, jemuž vánoční trhy zajišťují třetinu ročních tržeb, bude muset dát potraviny, které nakoupil z půjčených peněz, na likvidaci do kafilérie. Jídlo nemůže dát ani bezdomovcům, protože potřebuje doklad, že ho zlikvidoval.

„Navezla jsem sem plný stánek věnců a doma mám jich ještě jednou tolik a akorát to vyházím. Ať mi vláda poradí, co mám dělat. Jsem naočkovaná, mám respirátor venku, co můžu udělat víc,“ řekla Jarmila Tomášková, která prodává ještě keramiku a ozdoby. Na vánočních trzích si musí s manželem vydělat na leden až březen, kdy žádné trhy nejsou.

„Máme plné zásoby všeho. Těšili jsme se, že obsloužíme lidi a budeme mít všichni radost. Dneska v 18:00 zavřeme. Odvážet to zatím nebudeme, počkáme, jestli se něco nezmění. Všechna města i trhovci jsou na jedné lodi, vidíme to jinak než vláda,” řekl prodejce svařeného vína Josef Felgr.