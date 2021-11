Nárůst nově nakažených byl opět rekordní. V nemocnicích je přes 6000 lidí

Koronavirová epidemie v Česku dál sílí. Ve čtvrtek přibylo 27 717 prokázaných případů onemocnění covid-19.

Je to více než dvojnásobek oproti stejnému dni předchozího týdne a zároveň nové denní maximum od začátku epidemie. V nemocnicích je přes 6000 lidí nakažených novým typem koronaviru. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Rekordní nárůsty prokázaných případů koronavirové nákazy zaznamenaly statistiky za poslední týden třikrát. Poprvé v pátek 19. listopadu, kdy testy odhalily téměř 23 000 případů, podruhé toto úterý s 25 900 případy a potřetí ve čtvrtek.

Celkem za posledních sedm dní prokazatelně onemocnělo 131 700 lidí a od začátku tohoto měsíce 323 600. Za celý říjen to bylo 73 200 případů.

Na nový rekord tak vystoupala týdenní incidence. Na 100 000 obyvatel připadá 1231 případů za posledních sedm dní. Ve čtvrtek minulého týdne to bylo o 384 případů méně.

Nejhorší epidemická situace je na východě České republiky. V Olomouckém kraji připadá na 100 000 obyvatel přes 1700 nově nakažených za poslední týden, ve Zlínském kraji 1561 a v Jihomoravském kraji 1474 případů. Naopak nejnižší týdenní incidenci vykazuje Karlovarský kraj s 476 případy na 100 000 obyvatel. Incidenční číslo nižší než 1000 mají ještě kraje Liberecký, Královéhradecký a Ústecký.

Z okresů je na tom nejhůř Prostějovsko s více než 1920 novými případy na 100 000 obyvatel za poslední týden. Následuje Olomoucko a Šumpersko, shodně se 1790 případy. Na opačném konci žebříčku okresů podle týdenní incidence je Sokolovsko s necelými 400 případy v přepočtu na 100 000 obyvatel.

Nejvíce hospitalizovaných od dubna

Laboratoře v Česku ve čtvrtek prověřily na přítomnost koronaviru podle průběžných údajů 105 000 vzorků, což by bylo o zhruba 9000 méně než před týdnem. Údaje o provedených testech z předchozího dne se ale ve statistikách projevují se zpožděním.

U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo ve čtvrtek pozitivních 12,4 procenta vzorků, zatímco před týdnem to bylo pět procent. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl za týden ze 13 procent na dvojnásobek. U takzvané diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo tento čtvrtek pozitivních téměř 55 procent testovaných. To je přibližně o 25 procentních bodů více než před týdnem a nejvíc od začátku testování loni v září.

V nemocnicích je podle posledních údajů 6024 pacientů s pozitivním testem na covid, stav 895 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Ve srovnání se středou hospitalizací ubylo zhruba o stovku. Oproti čtvrtku předchozího týdne naopak 854 covidových pacientů přibylo. Naposledy byly počty hospitalizovaných takto vysoké počátkem letošního dubna.

Novým koronavirem se v Česku od loňského března prokazatelně nakazily více než dva miliony lidí. Zemřelo 32 643 z nich. Od začátku listopadu stoupl počet úmrtí o 1780, v průměru o 71 případů za den. Průměr za poslední týden je 95 úmrtí denně.

Závažnému průběhu onemocnění covid-19 může zabránit vakcinace. Ve čtvrtek lékaři aplikovali 58 600 dávek očkování, o 7600 více než před týdnem. Celkem bylo dosud podáno 13,27 milionu dávek, z toho 737 000 tvoří posilující dávky.

Babiš chce navýšit kapacity očkování

Na očkování je podle dat za středu registrováno téměř 107 000 lidí, kteří na vakcínu proti covidu-19 čekají. Tisíce lidí denně chodí do center, kde se předem registrovat nemusí, čekají i několik hodin. Podle premiéra Andreje Babiše je třeba navýšit kapacity, nová centra chce v Praze a Brně, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Obě města mají spíš vyšší proočkovanost, nižší je spíš v příhraničí, menších obcích a zejména na jihu a západě Čech, na severní Moravě a ve Slezsku.

V pondělí se otevře nové očkovací centrum v Praze v obchodním centru na Černém Mostě, které bude provozovat Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Já bych chtěl všechny vyzvat, aby chodili na Chodov, to je nejlepší očkovací centrum bez registrace, dokáží očkovat až 1200 lidí denně,“ uvedl Babiš. Smlouvu v obchodním centru se podle něj podařilo prodloužit do března. Centrum na Chodově, které provozuje IKEM, v pátek naočkovalo téměř 1400 osob.

V jednom z největších očkovacích center bez registrace, na pražském hlavním nádraží, kde lidé stojí i několikahodinové fronty, se očkuje jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé ji volí hlavně proto, že covidový certifikát jim platí už 14 dní po aplikaci, zatímco u dvoudávkové musí čekat tři týdny na druhou dávku a další dva na platnost certifikátu. Podle nových studií ale ochrana touto jednodávkovou vakcínou po dvou měsících významně klesá. I nová vláda ve svém středečním prohlášení k řešení epidemie navrhuje přeočkování už za dva měsíce.

Za „nejlepší očkovací centrum na světě“ Babiš dlouhodobě označuje centrum v hale O2 Universum v pražské Libni, které provozovala Ústřední vojenská nemocnice. Babiš by ho rád obnovil. „Pravděpodobně se znovu obrátíme na skupinu PPF,“ dodal. Další centrum by podle něj bylo potřeba zřídit také na brněnském výstavišti. Zapojit by se podle něj mělo víc praktických lékařů.

V současné době se očkuje v pracovní dny i 50 000 dávek denně, maximum z června bylo přes 100 000 dávek. Babiš chce kapacitu navýšit až na 126 000 dávek denně. „Za úkol má Centrální řídící tým znovu vybudovat kapacity, protože pokud nová vláda podpoří nás názor jednak na povinné očkování od února 2022 a jednak zkrácení třetí dávky z šesti na pět měsíců pro lidi nad 60 let a chronické pacienty, tak samozřejmě bude nápor na očkovací centra vysoký,“ dodal.