Kompenzační programy pro podnikatele budou přístupné od poklesu obratu o 30 procent

Podmínkou pro vstup do kompenzačních programů bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) pokles obratu o 30 procent. Zástupci vlády tak vyhověli požadavku profesních svazů. Stát podnikatelům ale poskytne nižší podporu, než na kterou měli nárok, když se požadoval propad tržeb o 50 procent. Dotace se budou týkat období od 22. listopadu, řekl dnes Havlíček v České televizi (ČT).

Domluvené nastavení dotačních titulů podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáše Prouzy umožní firmám překonat následující těžké období. Stát ale také musí výrazně zpřísnit vymáhání platných nařízení, řekl dnes Prouza ČTK.

V souvislosti se zpřísněním protiepidemických opatření Havlíček v pondělí vládě předloží ke schválení návrh programů podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tento týden uvedla, že na vládu v pondělí přinese ke schválení tzv. kompenzační bonus pro živnostníky.

„Dnešní jednání bylo velmi věcné, probírali jsme různé kombinace možností a našli jsme shodu nad tím, že by na podporu měl vzniknout nárok při poklesu obratu o 30 procent, a mělo by to platit jak pro programy pro podnikatele, tak i pro kompenzační bonus pro živnostníky,“ řekl Prouza. Vedle náhrad a zpřísnění vymáhání současných opatření je podle něj zásadní i to, aby stát udělal maximum pro co nejrychlejší očkování, včetně posilovacích dávek, a zabránilo se tak přehlcení nemocnic.

V programu COVID 2021 měli dříve podnikatelé nárok na příspěvek 500 korun na zaměstnance a den omezení, u COVID Nepokryté náklady mohli získat dotaci až na 60 procent nepokrytých nákladů. Kompenzační bonus se dříve týkal osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých firem i zaměstnanců pracujících na dohodu. Finanční správa jim původně od první vlny pandemie v loňském roce vyplácela 500 korun za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno. Sněmovna posléze letos v únoru schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 korun denně. O jakou část bude podpora v novém návrhu nižší, Havlíček neuvedl.

Profesní svazy dlouhodobě žádají také o obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Ve vládě na tom podle Havlíčka není shoda.

Mezi požadavky zástupců podnikatelů je také snížení daně z přidané hodnoty u nepostiženějších odvětví na pět procent, a to od ledna příštího roku na další dva roky.

Vláda tento týden schválila, že od pondělí budou moci stravovacích, ubytovacích a dalších služeb využívat jen očkovaní a lidé, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19. Uznávat se až na výjimky nebudou antigenní ani PCR testy.