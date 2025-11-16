Zatčený starosta Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely
16. 11. 2025 – 12:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zatčený starosta Tirany Erion Veliaj bude zřejmě řídit albánskou metropoli ze své vězeňské cely.
Ústavní soud zrušil jeho odvolání z funkce a premiér Edi Rama oznámil, že v Tiraně nevyhlásí předčasné volby. Informoval o tom server Balkan Insight.
Veliaj, který byl v minulosti považován za možného nástupce dlouholetého premiéra balkánské země Ramy v čele vlády i jeho Socialistické strany, byl zatčen v únoru na základě obvinění z korupce, praní peněz a zatajování majetku. Svou vinu popírá.
Bezprecedentní situaci vyvolal verdikt ústavního soudu ze 3. listopadu, který vyhověl stížnosti proti rozhodnutí tiranského zastupitelstva o odvolání Veliaje, přijaté v jeho nepřítomnosti. Rozhodnutí zbavit starostu funkce podnítil v září sám Rama, když uvedl, že město potřebuje nové vedení a předčasné volby. Dokonce představil novou kandidátku na starostku za Socialistickou stranu.
V důsledku rozhodnutí ústavního soudu může Veliaj řídit albánské hlavní město ze své cely až do příštích místních voleb v roce 2027, což ve čtvrtek připustil i sám také Rama, uvedl Balkan Insight.
Zdá, že Veliaj je i z vězení schopen vykonávat alespoň některé starostenské povinnosti. Podle albánských médií například v úterý podepsal ze své cely příkaz k vánoční výzdobě města.