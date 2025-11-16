Dnes je neděle 16. listopadu 2025., Svátek má Otmar
Počasí příští týden: Dejte pozor, přijdou mrazy a hrozí náledí

16. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke

V průběhu týdne čekáme výrazný propad teplot.

Podle předpovědi ČHMÚ bude v průběhu týdne příliv teplého vzduchu slábnout a naše počasí bude ovlivněno frontálním rozhraním nad Německem a Polskem. V pondělí přijde studená fronta a s ní první pozdrav zimy.

Dnes, v neděli, bude ještě celkem teplo: 8 až 13 °C se slabým jižním větrem.

V pondělí už ale přijde citelné ochlazení: Bude zataženo, od severozápadu s deštěm nebo přeháňkami. Na horách a postupně i v nižších polohách může přijít sníh. V noci bude 6 až 2 °C, přes den 3 až 7 °C.

Meteorologové varují, že kdyby zeslábl vítr a později večer padla teplota pod nulu, mohla by se lokálně vytvářet náledí. Tak pozor, pokud zrovna potřebujete někam jet.

A pokud jste stále ještě nepřezuli auto, opravdu, ale opravdu už to přestaňte odkládat.

V úterý polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, někdy sněhové. V noci 1 až -3 °C, případně až -5 °C, pokud se uklidní vítr. Přes den 2 až 6 °C. V noci a ráno by se lokálně opět mohlo tvořit náledí, dejte pozor.

Ve středu polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo slabý déšť, nad 400 m.n.m. sněhové. V noci 0 až -4 °C, pokud se na delší dobu vyjasní, může mrznout až -7 °C. Přes den 1 až 6 °C.

Ve čtvrtek zataženo až oblačno, místy déšť. Od středních a postupně i nižších poloh smíšené či sněhové srážky. V noci 1 až -4 °C, při zmenšené oblačnosti opět až -7 °C. Přes den 1 až 6 °C.

V pátek se ochladí ještě víc: V noci 1 až -4 °C, přes den 0 až 4 °C.

