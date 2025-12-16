Zastoupení ČR na jednání unijních ministrů slovenským ministrem je nestandardní
16. 12. 2025 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Situace, kdy Česko bude na jednání unijních ministrů životního prostředí zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba, je velmi nestandardní.
Zdroje, které ČTK oslovila, podobnou situaci nepamatují, ani pokud jde o jiné státy. Stejně tak i Generální sekretariát Rady EU nic podobného nezažil posledních 20 let. O zastupování Tarabou dnes informoval Petr Macinka (Motoristé), který je pověřený vedením ministerstva životního prostředí (MŽP) a zároveň byl dnes jmenován ministrem zahraničí. MŽP má vést Macinka dočasně, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (za Motoristy) má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem.
Zastupování jiným státem je běžné na nejvyšších politických schůzkách představitelů EU, takzvaných Evropských radách. Na běžných ministeriádách, když nejede ministr, dorazí náměstek, nebo vrchní ředitel, nebo zemi zastupuje velvyslanec při EU. Vždy za daný stát mluví její zástupce, právě od toho funguje v Bruselu stále zastoupení ČR při EU, kde jsou experti, kteří znají české pozice a rovněž velvyslanci stálého zastoupení Vladimír Bärtl a Štěpán Černý. Záležitosti životního prostředí spadají pod velvyslance Černého.
Pravidla dnes připomněl i bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). "Na zasedáních Rady EU zastupují každou zemi ministři. Pokud se výjimečně nemohou zúčastnit, zastoupí je náměstek, v krajních případech pak velvyslanec při EU. Teď se zdá, že Česko si připíše jedno historické prvenství. Ještě se myslím nestalo, že by jednu zemi zastupoval jiný stát. Pan ministr nemá čas zastupovat svoji zemi na mezinárodní scéně?" napsal Dvořák na síti X.
Podle Macinky, který jede v úterý na první zahraniční cestu na Slovensko, kde bude jednat s protějškem Jurajem Blanárem, se na zastupování s Tarabou domluvil Turek při návštěvě Slovenska začátkem prosince. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podotkl, že zastupování je možné. "Ale nešťastné ve chvíli, kdy je Česko lídrem v prosazování programu obnovy přírody v novém evropském rozpočtu, které budou zítra (v úterý) hlavním tématem," napsal na síti X.
Tomáš Taraba byl zvolen slovenským ministrem životního prostředí v říjnu 2023 za nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS). Za jednu z priorit při ochraně životního prostředí označil řešení problému, že v zemi 800 obcí nemá kanalizaci. V předchozím volebním období navrhoval zákony, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody. V roce 2020 získal poslanecký mandát za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, jejímž členem ale nebyl, a v květnu téhož roku vystoupil z jejího poslaneckého klubu.