Paralelní svět? Anti-vesmír může běžet vedle toho našeho. Kdo v něm jste?
28. 8. 2025 – 7:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Co když náš vesmír není jediný? Nová teorie indického fyzika naznačuje, že spolu s ním mohlo vzniknout jeho zrcadlové dvojče, kde čas plyne opačně. Tahle odvážná myšlenka by mohla vysvětlit záhady temné hmoty i temné energie.
Představ si, že má náš vesmír své dvojče. Jenže místo aby se vyvíjelo podobně jako ten náš, od Velkého třesku kupředu, ubírá se pozpátku. Čas v něm běží opačným směrem – od konce k začátku. Zní to jako zápletka ze sci-fi filmu? Možná, ale právě s takovým vysvětlením přichází indický fyzik Naman Kumar z technologického institutu v Gandhinagaru. Podle něj není nutné, aby vesmír vznikl z „nekonečně malého a hustého bodu“, jak si obvykle představujeme. Mohlo jít o proces mnohem symetričtější a elegantnější – zrod dvou větví reality, vesmíru a anti-vesmíru, které se rozběhly v opačných směrech času.
Co když čas začal jako prostor
Kumar se odvolává na takzvanou eukleidovskou fázi – stav, kdy se čas choval spíše jako prostor. Tehdy se podle jeho modelu velikost vesmíru řídila jakýmsi „kosinovým rytmem“. Díky tomu nemusel vesmír vzniknout z nekonečně malého bodu, čímž se elegantně vyhýbá problému singularity, tedy místa, kde fyzikální zákony zcela přestávají platit.
Na rozdíl od dřívějších teorií Stephena Hawkinga nebo Alexandra Vilenkina tak Kumar nabízí něco, co navíc vysvětluje i jinou záhadu: proč je náš vesmír plochý. Zatímco klasická kosmologie počítá se zakřivením prostoru, měření ukazují, že vesmír je překvapivě rovný. Kumar proto přišel s myšlenkou, že tuto roli může převzít „kvantový potenciál“ – neviditelný hráč z říše částic a vlnových funkcí. Ten by dokázal rozpínání vesmíru vysvětlit bez potřeby takzvané kosmické inflace, tedy extrémního zvětšení velikosti krátce po zrodu.
Temná energie a tajemné provázání
Nejzajímavější část jeho teorie ale sahá ještě dál. Podle Kumara totiž propojení mezi vesmírem a anti-vesmírem může souviset s fenoménem, který už dlouho vrtá hlavou fyzikům – temnou energií. Právě ona způsobuje, že se vesmír rozpíná stále rychleji. Pokud by existovalo kvantové „provázání“ obou zrcadlových světů, mohlo by to být hybnou silou této záhadné energie. A co temná hmota? Také ta by mohla být součástí stejného příběhu. Symetrické zrození vesmíru a anti-vesmíru by mohlo vysvětlit, proč je temné hmoty tolik a jakou má povahu. Místo nepolapitelných částic by to mohlo být něco mnohem úžeji spojeného s prvotním okamžikem existence.
Hledání stop ve vesmíru
Samozřejmě, teorie sama o sobě nestačí – je potřeba ji ověřit. Kumar proto plánuje hledat jemné „podpisy“ svého modelu. Mohlo by jít o specifické vzorce v kosmickém mikrovlnném záření – dozvuku samotného Velkého třesku, který stále vyplňuje celý vesmír – nebo v rozložení galaxií na největších škálách. Pokud by se podařilo takové stopy objevit, mohlo by to znamenat průlom v našem chápání kosmologie.
„Stále jsem nadšený z možnosti, že další výzkum tímto směrem by mohl osvětlit některé z nejhlubších záhad kosmologie,“ říká Kumar.