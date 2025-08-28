Německá varianta oblíbeného dělostřeleckého systému HIMARS jej překonává na všech frontách
28. 8. 2025 – 7:54 | Zpravodajství | Aleš Smutný
Spolupráce německé a americké firmy dala vzniknout nové generaci bojového systému, který prošel prvními střeleckými testy.
Bojové nasazení dělostřelectva M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) představovalo důležitý vývoj na ukrajinské frontě. Mobilní, agilní a velmi přesná raketová palba představovala velký skok v rámci frontové strategie, a i proto navyšoval výrobce z amerického Lockheed Martin výrobu z 48 systémů ročně na takřka dvojnásobek. Nyní má HIMARS nového konkurenta… i když, není to tak docela pravda.
GMARS (Global Mobile Artillery Rocket Systém) vzniká ve spolupráci velké německé zbrojovky Rheinmetall a právě americké firmy Lockheed Martin. Důvodem je snaha o unifikaci některých prvků, které propůjčí oběma systémům možnost nejen podobně operovat, ale především používat kompatibilní raketové kontejnery z rodiny MLRS, která je využívána v rámci NATO, díky kterým je HIMARS tak efektivní v rychlé, koncentrované střelbě. Třetím do party takto „bratrsky“ spojených dělostřeleckých systémů je korejský K239 Čonmu, který by v polské úpravě Homar-K také měl být municí kompatibilní.
Nový německý sytém ovšem v řeči čísel nechává své konkurenty za sebou. V první řadě jeho šasi je větší a uveze dvojnásobek raket, protože, zcela prozaicky, dokáže naložit a odpalovat dva muniční kontejnery. Stejně jako jeho menší příbuzný pak rychle vyklidí pozici, aby jej nemohla zasáhnout palba nepřátelské artilerie. GMARS je rychlejší než HIMARS (100 km/h vs 85 km/h) a má vyšší operační dosah (700 km vs 480 km). Plus v tomto případě poskytuje podvozek z dílny Rheimetallu HX 8x8.
Dostřelem a variabilitou GMARS převyšuje konkurenty z jiných armád. Může vypálit buď 12 naváděných raket (GMLRS) s dostřelem 75 – 150 km, nebo 2 dalekonosné naváděné rakety typu ATACMS s dostřelem 300 km, či 4 PrSM rakety s dostřelem až 500 kilometrů. HIMARS má poloviční kapacitu na jeden výstřel právě kvůli zmíněné nižší nosnosti samotného systému.
Právě vysoký dostřel je jednou z největších sil tohoto systému. Opticky naváděné drony mají dosah kolem 100 kilometrů, takže vhodně umístěný systém takto není zasažitelný. Ruský raketometný systém Tornado má dostřel maximálně 200 kilometrů, čínský PHL-16 280 kilometrů, brazilský Astros II (který funguje na podvozcích české Tatry!) 300 kilometrů a íránský Fadž-5 pak 200 kilometrů.
GMARS je aktuálně ve fázi ostrých střeleb, které proběhly v Novém Mexiku a byly úspěšné. Kdy bude GMARS nasazen do ostrého provozu se zatím neví, ale je jisté, že o něj bude zájem. Lockheed nedokáže uspokojovat poptávku po HIMARS systémech a právě proto se Poláci pustili do modifikace jihokorejského Čonmu. Právě z Polska, které silně zbojí, se dá čekat zájem, stejně jako z oblasti pobaltských republik v rámci NATO. Teoreticky by sem mohla patři i česká republika, která podobný systém postrádá a rámcově už projevila zájem o HIMARS.