Zářný talent zmalovat se k nepoznání: Britka umí se svým obličejem divy

Špatné ráno? Jednatřicetiletá kreativní mamina ví, jak zamaskovat vrásky i kruhy pod očima. Byť je pak člověk jaksi k nepoznání.

Britka Hannah Chiltonová je make up artistkou zatím jen ve svém volném čase, jde jí to však jedna báseň. Máma čtyřletého syna Archieho dle svých slov tvrdě pracuje na zlepšení svého umění pokaždé, když má volnou chvilku - nejčastěji večer, poté co dítě usne. Maluje si na obličej příšery, výjevy z pohádek nebo tvář umí nechat "jednoduše" zmizet ve velké černé díře.

Jeden majstrštyk jí zabere až devět hodin, na preciznosti provedení však slevit nehodlá. V běžném životě přitom mnoho "normálního" makeupu ani nenosí.

Sama také zdůrazňuje, že se nechá inspirovat prakticky čímkoliv. V dubnu jí například napadlo namalovat se ve stylu balíčku čokoládových vajíček.

Hannah je ve svém okolí dávno známá jako "ta, co dobře maluje na obličej" a se svým hobby má v budoucnu velké plány. Čeká však, až na podzim její syn nastoupí do školy. A ona tak získá přes den víc času jak na "cvičení", tak i na realizaci svých maskérských cílů.