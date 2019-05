Klasické rozhledny jsou nuda. Lidé se chtějí procházet 'v oblacích' a mezi stromy

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Hory přitahovaly turisty odjakživa. Doba jde však kupředu a nároky lidí rostou. Lanovky a klasické rozhledny už nestačí, v posledních letech proto vznikají i nové dominanty – stezky v oblacích a mezi korunami stromů. V Česku lákají ročně miliony návštěvníků.

Poslední z nich vyrostla teprve na podzim na Pustevnách v Beskydech. Plány na její výstavbu vznikaly pět let, stavět se začala v roce 2017 a na začátku letošního roku už přivítala davy zájemců.

Už teď se návštěvníci mohou na Stezce Valaška projít po nejdelší skleněné vyhlídkové plošině v Evropě. "Zbudovali jsme také zavěšený chodník, což je pro mnohé návštěvníky jedinečný zážitek, protože nic podobného jsme v České republice nenašli," uvedl jednatel společnosti Beskydská panoramata Petr Káňa.

Nejvyšší bod věže se nachází v nadmořské výšce 1099 metrů a pokud to počasí dovolí, nabízí výhledy do Polska i na Slovensko. Příští rok by zde navíc měla vzniknout i lanová kladka, po které se zájemci dostanou z atrakce dolů. Plánuje se také ZOO s beskydskými zvířaty a další lákadla. "Nejde nám o to, aby sem lidé přišli jednou, ale aby se sem vraceli," dodal za Beskydská panoramata Zdeněk Kořistka.

Nezapomenutelný zážitek

Podobné projekty nyní táhnou a investoři se toho snaží maximálně využít. "Návštěva stezky je o hodnotě zážitku, který rodiny získají. Dostanou se do korun stromů, kam se běžný návštěvník nepodívá. Je to o tom přinášet hostům něco nového, neokoukaného, a dát jim tak jasný důvod, proč by měli na stezku vyrazit znovu," okomentoval současný turistický trend Vojen Smíšek, mluvčí firmy Lipno servis.

Právě lipenská Stezka korunami stromů byla první, která v republice vznikla. "Myšlenka pochází z Německa a začala vůbec první Stezkou v Bayerischer Wald – Neuschonau," doplnil Smíšek. Podobné stezky se dnes nachází i v Rakousku, na Slovensku a v řadě dalších zemí.

Unikátní stezka mezi korunami stromů, která nabízí trasu dlouhou 1500 metrů, vznikla také v centru Krkonošského národního parku. Jedinečný a adrenalinový zážitek slibuje rovněž stezka na Dolní Moravě, která vznikla v roce 2015 a svým tvarem připomíná let nočního motýla. Od ostatních se však liší tím, že nevede mezi stromy, ale přímo v oblacích. "Uchvátí vás její monumentálnost, hravá konstrukce s adrenalinovými prvky i její unikátní poloha v nadmořské výšce 1 116 m n. m. V každé roční době je úplně jiná, ale stále si z ní odnášíte jedinečně prožité momenty," uvedla Šárka Braunerová z marketingu resortu Dolní Moravy.

Letos navíc na Dolní Moravě přibude další obrovská atrakce – nejdelší bobová dráha v Česku, která zároveň bude druhou nejdelší v Evropě. "Měří více než tři kilometry a pyšní se 25 zatáčkami, 360° otáčkou ve výšce 12 metrů nad zemí, osmičkovou smyčkou či podzemním tunelem. Bude to neskutečná jízda," popsal manažer střediska Tomáš Drápal. "Nástupní stanice je jen pár minut od Stezky v oblacích, kde bude letos navíc i zmodernizovaná půjčovna horských koloběžek, na kterých vás čeká parádní sjezd do údolí v délce patnácti kilometrů," doplnila jeho slova Braunerová.

Adrenalin, zábava i poznání

Stezky jsou atraktivní samy o sobě, nabízí však i další lákadla. Nahoře se můžete projít po síti, dolů zase sjet toboganem. "Stezka má i zábavné prvky v podobě adrenalinových stanic, které zabaví děti. Kromě zábavy ale přinášíme i edukaci. A novinkou je takzvaná Ptačí stezka, která představuje hnízdní budky a dřevěné modely ptáčků žijících v okolí," přiblížil Smíšek aktualitu z Lipna, odkud se dá při dobré viditelnosti dohlédnout až na vzdálené Alpské vrcholky.

Stezky jsou stále relativně novým prvkem cestovního ruchu. Mají však všechny předpoklady k tomu, aby byly i nadále hojně navštěvované. "Největším lákadlem je dle mého názoru kombinace unikátní architektury citlivě zasazené do konkrétního místa a nevšední perspektivy, ze které mají návštěvníci možnost pozorovat les a jednotlivá patra stromů," poukázal na jedinečnost těchto staveb Smíšek.

Nebude žádným překvapením, pokud počet podobných stezek bude ještě přibývat. "Při otevření jsme čekali, že bude tahákem, ale rozhodně jsme nečekali takový boom, který ve výsledku na Lipně změnil poměr návštěvnosti v zimní a letní sezoně. Od otevření se převrátil poměr na 60:40 ve prospěch letní sezony," zdůraznil Smíšek.