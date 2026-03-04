Zapomenutá slova, která dnešní Češi skoro neznají
4. 3. 2026 – 14:09 | Zprávy | Anna Pecena
Čeština je plná výrazů, které ještě před sto lety lidé používali běžně – dnes ale většina z nich téměř zmizela z každodenní řeči. Internetový kvíz nyní testuje, zda si lidé pamatují slova jako vrkoč, úhor nebo pomyje. Výsledky často překvapí: mnozí Češi už netuší, co tyto výrazy znamenají.
Slova, která dříve používal každý
Čeština patří mezi jazyky s mimořádně bohatou slovní zásobou. Odborníci odhadují, že český jazyk obsahuje statisíce slov, zatímco běžný mluvčí aktivně používá jen několik tisíc výrazů. Velká část starších slov proto postupně mizí z každodenní komunikace.
Příkladem je slovo vrkoč, které označuje spletené vlasy, tedy cop. Tento výraz byl v minulosti běžný například v literatuře nebo lidové mluvě, dnes ho však zná už jen menší část lidí. Podle staročeského slovníku jde o výraz označující právě „cop nebo spletené vlasy“.
Podobně je na tom i slovo úhor, které označuje pole ponechané ladem, aby si půda odpočinula a mohla být později znovu obdělávána. Tento pojem byl běžný v tradičním zemědělství, kdy se půda střídavě využívala a nechávala regenerovat.
Z dnešního pohledu jde o výrazy, které mnoho mladších lidí už prakticky neslyší.
Internetový kvíz testuje znalosti Čechů
Na internetu se nedávno objevil jazykový kvíz, který lidem pokládá jednoduchou otázku: poznáte zapomenuté výrazy z češtiny? Úkol je jednoduchý – u každého slova určit jeho správný význam.
Právě u těchto kvízů se často ukazuje, jak moc se jazyk během generací změnil. Zatímco starší lidé mají s podobnými výrazy většinou méně problémů, mladší generace často tápou.
Podle lingvistů je to přirozený vývoj. Jazyk se neustále proměňuje – některá slova vznikají, jiná postupně zanikají. Tento proces probíhá v každém jazyce na světě.
Statistiky jazykovědců navíc ukazují, že aktivní slovní zásoba běžného mluvčího se pohybuje přibližně mezi 3 až 5 tisíci slovy. Pasivně ale lidé rozumějí mnohem většímu množství výrazů, často i desítkám tisíc.
Proč stará slova mizí z běžné řeči
Důvodů, proč některé výrazy mizí, je hned několik. Nejčastěji jde o změnu způsobu života. Slova spojená se zemědělstvím, řemesly nebo tradičním venkovem postupně ustupují, protože se s nimi lidé už nesetkávají.
Dalším důvodem je vliv moderních médií a globalizace. Do češtiny přichází stále více nových slov, často z angličtiny, která nahrazují starší výrazy.
Lingvisté ale upozorňují, že stará slova úplně nezmizí. Často přežívají v literatuře, dialektech nebo historických textech. Právě díky nim si lze připomenout, jak lidé mluvili před stovkami let.
A možná právě proto jsou podobné jazykové kvízy tak populární. Umožňují totiž nejen otestovat znalosti, ale také připomenout zapomenuté části českého jazyka, které by jinak mohly zmizet z paměti úplně.