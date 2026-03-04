Neuvěřitelné: velbloudům píchali výplně do rtů, aby vyhráli soutěž krásy
4. 3. 2026 – 14:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Soutěže krásy velbloudů patří v zemích Perského zálivu k prestižním tradicím s dlouhou historií a milionovými výhrami. Letos však jednu z nich v Ománu zastínil skandál – veterináři odhalili, že někteří soutěžící velbloudi byli kosmeticky upraveni pomocí botoxu, výplní i hormonů. Výsledkem byla okamžitá diskvalifikace dvaceti zvířat.
Soutěže krásy velbloudů mají v arabském světě dlouhou a překvapivě bohatou historii. Už po staletí představují důležitou součást beduínské kultury a společenského života v pouštních oblastech. Chovatelé v nich předvádějí své nejcennější velbloudy, kteří jsou symbolem prestiže, rodinné tradice i bohatství. Zatímco dříve šlo především o oslavu chovatelského umění a čistokrevného původu zvířat, dnes se z těchto akcí staly velkolepé festivaly s milionovými odměnami, které přitahují chovatele, investory i turisty z celého regionu.
Právě vysoké finanční sázky ale v posledních letech přinášejí také stále častější skandály. Nejnovější případ přišel letos v únoru na festivalu Camel Beauty Show 2026 v ománském městě Al Musanaa. Veterinární inspektoři zde při kontrolách odhalili, že část soutěžních velbloudů byla uměle upravena. Výsledek byl nekompromisní: dvacet zvířat bylo ze soutěže okamžitě diskvalifikováno.
Krása za každou cenu
V zemích Perského zálivu patří soutěže krásy velbloudů mezi nejprestižnější kulturní události. Chovatelé přivážejí své nejlepší exempláře z velkých vzdáleností a doufají, že právě jejich zvíře získá titul nejkrásnějšího velblouda. Vítězství totiž znamená nejen obrovskou prestiž, ale také značné finanční zisky. Hodnota vítězného velblouda může raketově vzrůst a majitel získává lukrativní chovná práva.
Porotci při hodnocení sledují několik hlavních znaků. Důležitá je především lesklá srst s výraznou barvou, dlouhý a elegantní krk, velká hlava s plnými převislými rty, dlouhé tmavé řasy a dokonale tvarovaný hrb. Každý detail může rozhodnout o vítězství.
Letos však veterináři zjistili, že někteří majitelé se snažili výsledky ovlivnit pomocí moderních kosmetických metod. U několika velbloudů byly nalezeny výplně rtů z kyseliny hyaluronové, jiní měli aplikovaný botox, který měl změkčit výraz obličeje. Objevily se také silikonové implantáty upravující tvar nosu, silikonový vosk zvětšující hrb a dokonce hormonální injekce, které měly zvýraznit svalstvo.
Organizátoři soutěže pod záštitou Camel Clubu a Oman Camel Racing Federation reagovali okamžitě a zdůraznili, že jakékoliv manipulace se vzhledem velbloudů budou přísně trestány. Cílem je podle nich zachovat férovost soutěže a chránit tradici, která je pro region velmi důležitá.
Podobné případy se ale objevily už dříve. Například na prestižním saúdskoarabském festivalu King Abdulaziz Camel Festival bylo v minulosti diskvalifikováno několik desítek velbloudů kvůli kosmetickým zásahům. Důvod je jednoduchý: finanční odměny na těchto akcích mohou dosahovat desítek milionů dolarů, takže pokušení podvádět je pro některé chovatele obrovské.
Když krása ohrožuje zdraví
Veterináři zároveň upozorňují, že kosmetické úpravy nepředstavují jen podvod, ale také vážné zdravotní riziko pro zvířata. Injekce výplní mohou způsobovat bolest, otoky, infekce nebo odumírání tkání. Botox může ochromit svaly potřebné pro žvýkání a pití, což může vést k problémům s přijímáním potravy.
Silikonové materiály mohou vyvolat chronické záněty a hormonální injekce narušují přirozenou rovnováhu organismu. U velbloudů mohou způsobit například neplodnost, změny chování, svalové nerovnováhy nebo dlouhodobé hormonální potíže. Zásahy navíc často probíhají tajně a bez odborného veterinárního dohledu, aby se majitelé vyhnuli kontrolám před soutěží. Organizace na ochranu zvířat proto tyto praktiky dlouhodobě kritizují a označují je za kruté a neetické.
Skandál z Ománu tak znovu ukázal, jak velké peníze a prestiž dnes tyto soutěže provázejí. Velbloud, kdysi symbol tradičního života v poušti a věrný společník nomádů, se dnes v některých případech stává doslova luxusní investicí. A někdy bohužel i obětí lidské touhy po dokonalosti a vítězství za každou cenu.