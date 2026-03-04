Falešní policisté jsou stále agresivnější, z ženy dostali 300 tisíc
4. 3. 2026 – 12:54 | Magazín | Žaneta Kaczko
Libereckým krajem opět otřásly případy rafinovaných podvodů. Zatímco na Českolipsku zasáhli všímaví sousedé a zabránili katastrofě, žena ze Semilska se stala obětí scénáře jako ze špionážního filmu. Podvodníci ji přiměli vybrat úspory a předat je neznámému muži v parku.
Severní čechy čelí další vlně podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty a bankéře. Ačkoliv policie před těmito praktikami opakovaně varuje, vynalézavost podvodníků a jejich psychologický nátlak stále slaví úspěchy. Aktuální případy z Českolipska a Semilska ukazují dva naprosto odlišné konce: zatímco jedna žena díky všímavému okolí své úspory zachránila, druhá se stala obětí scénáře jako ze špionážního filmu.
Záchrana na poslední chvíli: Pomohla rada od sousedů
Ženě z Českolipska zavolal údajný kriminalista z hospodářské kriminálky s tím, že se na její jméno někdo pokouší vzít úvěr ve výši 700 000 korun. Aby „útoku“ zabránila, měla si podle instrukcí falešného bankéře na WhatsAppu vzít úvěr sama, čímž by první žádost zablokovala. Tím se prý úvěrový limit vyčerpá a první žádost banka automaticky zamítne.
Žena, pod tlakem časové tísně a strachu o své finance, skutečně o úvěr požádala. Banka jí obratem na účet připsala 600 000 korun. „Bankéř“ se s nižší částkou spokojil, ale okamžitě přešel k dalšímu kroku- chtěl ženu vyslat přistaveným taxíkem do Prahy, kde měla hotovost vybrat a předat „bezpečným spojkám“. Právě tato absurdní cesta do metropole se stala zlomovým bodem. Ženě se do Prahy nechtělo, hovor ukončila a zašla ke svým sousedům. Ti situaci okamžitě vyhodnotili jako podvod a nasměrovali ji na linku 158. Díky jejich včasné radě o peníze nepřišla.
Scénář jako z filmu: Předání peněz v parku
Méně šťastný konec měl příběh ženy ze Semilska. Podvodníci ji kontaktovali během pracovní doby s legendou o ohroženém účtu. Spustili na ni propracovanou psychologickou hru, která jako by vypadla z akčního filmu. Varovali ji, že její úspory jsou v bezprostředním ohrožení a že v její vlastní bance jsou zapojeni do podvodu úředníci, kteří ji chtějí okrást. Aby své peníze „zachránila“, dostala striktní pokyny: nikoho neinformovat, nic neříkat bankovním úředníkům a okamžitě se vydat taxíkem do Mladé Boleslavi.
Manipulace byla tak silná, že se žena musela dokonce vyfotit, aby ji údajní policisté mohli „sledovat bezpečnostními kamerami“ po městě. Na pobočce vybrala denní maximum 200 000 korun a dalších 100 000 korun přidala z bankomatu. Vrcholem této šarády bylo předání peněz v jednom z mladoboleslavských parků. Tam na ni čekal muž, který za celou dobu nepromluvil ani slovo, pouze jí v mobilu ukázal fotografii jakéhosi průkazu. Žena mu v tichosti odevzdala obálku s 300 000 korunami. Muž na telefonu ji poté poslal zpět domů s tím, že akce byla úspěšná a ona je v bezpečí. Podvod oznámila až s třídenním zpožděním, kdy už byly její peníze nenávratně pryč.
Jak se nenechat napálit? Pamatujte si tyto zásady:
Policie ČR důrazně připomíná, že skuteční policisté ani bankéři nikdy nepostupují tímto způsobem. Pokud vám někdo volá s podobným příběhem, mějte na paměti:
- Telefonické řešení neexistuje: Napadení účtu se nikdy neřeší převodem peněz na „bezpečné“ účty ani výběrem hotovosti po telefonu.
- Žádné schůzky v parcích: Policie nikdy neposílá své lidi, aby od občanů přebírali peníze v hotovosti na veřejných místech.
- Chraňte své zařízení: Nikdy si do telefonu či počítače ninstalujte programy pro vzdálený přístup na žádost někoho cizího.
- Hesla jsou tabu: Svá hesla do bankovnictví a údaje z platební karty nikomu nesdělujte.
Rada na závěr
Pokud máte pochybnosti, hovor ukončete a sami kontaktujte svou banku nebo linku 158. Jak ukázal případ z Českolipska, konzultace s blízkými či sousedy může být tím, co vás zachrání před finančním krachem.