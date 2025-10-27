Zapomeňte na pohovor v obleku – Steve Jobs si vybíral zaměstnance u piva
27. 10. 2025 – 17:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vizionář, perfekcionista a muž, který změnil způsob, jakým lidé používají technologie. Steve Jobs dokázal z garáže vytvořit nejhodnotnější firmu světa, zformoval kulturu Applu podle svých představ a i po smrti zůstává symbolem odvahy dělat věci jinak.
Steve Jobs se narodil v roce 1955 v San Francisku a adoptovali ho Paul a Clara Jobsovi. Už jako dítě projevoval zájem o elektroniku a kreativní přemýšlení. Na střední škole se seznámil se Stevem Wozniakem, s nímž ho spojovala láska k technice a odvaha zkoušet nové věci. V roce 1976 spolu v garáži Jobsových rodičů založili firmu Apple Computer. Jejich prvním produktem byl jednoduchý počítač Apple I, který si museli sestavit zákazníci sami. Krátce poté následoval Apple II – první skutečně úspěšný osobní počítač, který odstartoval éru domácí výpočetní techniky.
Jobs byl vizionář, který nevnímal počítače jen jako nástroj pro práci, ale jako zařízení, které dokáže proměnit vztah člověka k technologii. Byl přesvědčen, že technologie musí být krásná, intuitivní a přístupná všem. Tento přístup se později stal základním kamenem filozofie Applu. V 80. letech stál u zrodu revolučního počítače Macintosh, který jako první přinesl grafické rozhraní a ovládání myší.
Po konfliktech s vedením Applu byl Jobs v roce 1985 z vlastní firmy vyhozen. Založil proto společnost NeXT, zaměřenou na vývoj výkonných pracovních stanic, a koupil animační studio Pixar. Právě díky němu vznikly filmy jako Toy Story nebo Hledá se Nemo – první plně digitálně animované snímky, které změnily filmový průmysl. Když se Jobs v roce 1997 vrátil do Applu, firma byla na pokraji krachu. Během několika let ji však přetvořil v nejziskovější technologickou společnost světa.
Charismatický génius s nekompromisní povahou
Jobs byl známý svým neobvyklým charismatem a schopností nadchnout lidi pro své vize. Dokázal přesvědčit zaměstnance, investory i veřejnost, že jeho nápady mají smysl. Zároveň ale proslul jako mimořádně náročný šéf. Vyžadoval dokonalost, netrpěl průměrnost a neváhal dávat svou nespokojenost hlasitě najevo. Mnozí bývalí kolegové vzpomínají, že práce s ním byla vyčerpávající, ale také inspirativní – kdo u něj obstál, posunul své hranice dál než kdy dřív.
Jobs měl i osobní zvláštnosti. Držel se přísné diety, často chodil bosý a meditoval. Miloval jednoduchost – a to nejen v designu, ale i ve svém oblékání. Každý, kdo ho znal, si vybaví jeho ikonický outfit: černý rolák značky Issey Miyake, modré džíny Levi’s a tenisky New Balance. Nebyla to jen póza, ale projev jeho filozofie minimalismu – soustředit se na podstatu a odstranit vše zbytečné.
Pivo místo pohovoru
Jobs měl zvláštní přístup i k lidem, které chtěl do Applu přijmout. Nevěřil v klasické pohovory s připravenými otázkami a naučenými odpověďmi. Chtěl poznat člověka, ne jeho masku. Proto bral uchazeče na procházku nebo na pivo. Chtěl, aby se uvolnili, mluvili upřímně a přirozeně.
Na těchto neformálních setkáních se neptal na technické detaily ani na životopis. Místo toho zjišťoval, jak uchazeč přemýšlí, co ho motivuje a jak se dívá na svět. Mohly padnout otázky jako: „Co jste dělal minulý léto?“ nebo „Kdy jste naposledy něco opravdu dokázal?“ Jobs tvrdil, že hledá pouze „hráče třídy A“ – lidi mimořádně talentované, kteří se navzájem inspirují a posouvají kupředu. Věřil, že když se podaří sestavit tým z těch nejlepších, výsledkem bude prostředí plné energie a nápadů, které posune celý svět technologií dál.
Tento přístup se mu bezpochyby vyplatil. Pod jeho vedením vznikly produkty, které zásadně změnily náš každodenní život – iMac, iPod, iPhone a iPad. Každý z nich představoval nejen technologickou novinku, ale i designový symbol své doby.
Konec cesty vizionáře
Na vrcholu své kariéry však Jobs čelil závažné nemoci. V roce 2004 mu lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky. I přes zdravotní komplikace pokračoval v práci a ještě několik let stál v čele Applu. Jeho veřejná vystoupení, především prezentace nových produktů, se stala legendárními – kombinací sebevědomí, jednoduchosti a nadšení, které dokázalo strhnout celý sál.
V roce 2011, krátce po uvedení iPhonu 4S, Steve Jobs zemřel ve věku 56 let. Zanechal po sobě nejen obrovskou firmu, ale i filozofii, která ovlivnila celé odvětví: spojení techniky, estetiky a lidské intuice.
Jobsův odkaz žije dál v každém zařízení, které nese jablko na zadní straně. Dokázal proměnit svět tím, že lidem ukázal, že technologie může být krásná, přirozená a lidská. A přestože nebyl dokonalý, jeho vášeň, vize a odvaha z něj udělaly jednoho z nejvlivnějších lidí moderní éry.