Pětihodinový ranní rituál: Biohacker věří, že pak nikdy nezestárne
28. 9. 2025 – 9:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Americký milionář a biohacker Bryan Johnson utrácí ročně miliony dolarů za to, aby zastavil stárnutí. Každý den vstává ve 4:30, tráví pět hodin bizarní rutinou plnou doplňků, terapií a měření – a tvrdí, že našel recept na věčné mládí.
Bryan Johnson, americký podnikatel, influencer a samozvaný „biohacker“, se rozhodl, že stárnutí se ho týkat nebude. Svůj život zasvětil projektu s příznačným názvem Project Blueprint a ročně utrácí přes dva miliony dolarů za to, aby „zůstal mladý“.
Johnson není žádný neznámý. V roce 2013 prodal svou společnost Braintree, která předtím koupila Venmo, internetovému gigantovi PayPal za 800 milionů dolarů. Založil také firmu Kernel, jež vyvíjí technologie pro sledování mozkové aktivity. Pochází z mormonské rodiny, ale církev opustil ve 34 letech. Sám sebe dnes označuje za „profesionálního atléta omlazování“ a tvrdí, že jeho režim není odlišný od tréninkových plánů vrcholových sportovců – jen je zaměřený na boj s časem.
„Podívejte se na jejich protokol tréninku,“ říká. „Já dělám něco podobného, jen pro anti-aging.“
Pět hodin denně za mládím
Jeho každodenní rutina je skutečně extrémní. Den začíná ve 4:30 ráno, bez možnosti odkládání budíku. Nejprve si změří tělesné parametry – tuk, svaly, kosti a vodu – a hned poté následuje vlasové sérum, peeling pokožky hlavy a čepice s červeným světlem. Světelná terapie má jeho tělu napovědět, že už je den, a Johnson si k tomu ještě změří teplotu v uchu.
V 5:30 startuje hodina cvičení, po ní sauna s ledovými obklady, infračervené světlo, rázová vlna pro klouby a nakonec hyperbarická kyslíková terapie, při níž 90 minut vdechuje stoprocentní kyslík pod tlakem. „Urýchluje to hojení, obnovuje mikrobiom, prospívá mozku a zlepšuje prokrvení,“ vysvětluje. Mezitím snídá bobulové ovoce, bílkoviny, olivový olej a kolagen, obědvá už v 9 hodin ráno a poslední jídlo – zeleninu, luštěniny, semínka, ořechy a samozřejmě extra panenský olivový olej – má v 11 dopoledne. Vše zapíjí koktejlem doplňků stravy, antioxidantů a bylin, jako je ashwagandha či rhodiola.
„Stal jsem se nejvíce měřeným člověkem v dějinách,“ chlubí se Johnson. Do postele uléhá v půl deváté večer a spí přesně 8 hodin a 34 minut.
Vášnivý bojovník s časem
Johnson svůj Project Blueprint oficiálně představil v roce 2021. Už dříve ale investoval 100 milionů dolarů do syntetické biologie, genomiky či nanotechnologií a vytvořil mozkové rozhraní, které podle něj dokáže „nejlépe na světě“ měřit činnost mozku. Jeho životní teze je jednoduchá: neumírat. Sám přiznává, že jeho režim může působit děsivě, ale pro něj je to radost. „Našel jsem vášeň, koníček, poslání. Miluju proces tréninku, miluju měření, miluju vědu a to, jak se poznatky dají zapojovat zpět do života. Miluju, když můžeme objevit něco, co pak posouvá dál i ostatní.“
Otázka ovšem zní: stojí pětihodinová rutina, věčné doplňky, krevní testy, oxygenoterapie a přísný režim za to, aby člověk možná žil déle? Johnson má jasno. Většina lidí by si ale možná raději přispala.