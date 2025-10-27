Když sleduje každý váš krok: jak se bránit stalkerovi
27. 10. 2025 – 17:45 | Magazín | Žanet Ka
Někdy se to tváří jako zájem. Zprávy, které vás mají potěšit, náhody, které se dějí příliš často. Ale za maskou pozornosti se skrývá neklid, který bere dech. Stalking není kompliment. Je to varovný signál, že někdo neví, kde končí jeho svět a začíná ten váš.
Filmy a seriály často pracují s obrazem „záhadného muže“, který partnerku sleduje z dálky. Divák má mít pocit, že jde o projev lásky, ne o narušení hranic. V realitě však podobné chování znamená opak- ztrátu kontroly, úzkost a někdy i reálné ohrožení.
Když pozornost překročí hranici
Stalking je systematické a opakované sledování nebo kontaktování druhé osoby, které v ní vyvolává stres, strach nebo ohrožení. V českém právu je definován jako nebezpečné pronásledování a spadá pod §354 trestního zákoníku.
Projevy mohou být různé, od nevyžádaných zpráv a hovorů, přes nečekané návštěvy, až po sledování na sociálních sítích. Typické je, že kontakt pokračuje i poté, co oběť jasně dala najevo nesouhlas.
Jak vzniká potřeba kontrolovat druhé
Z psychologického hlediska stalking nevychází z lásky, ale z nejistoty, potřeby kontroly a neschopnosti přijmout ztrátu. Nejčastějšími motivy bývají:
- Strach z odmítnutí a osamělosti. Člověk se upne na bývalého partnera a pokouší se udržet kontakt za každou cenu.
- Nízké sebevědomí. Pronásledovatel hledá potvrzení vlastní hodnoty prostřednictvím druhého.
- Potřeba moci. Pocit, že má nad někým vliv, mu přináší krátkodobé uklidnění.
- Žárlivost a digitální závislost. Snadná dostupnost informací na sociálních sítích dává iluzi, že máme druhého „pod dohledem“.
Podle psychologů je stalking formou závislosti na kontrole, kontaktu a emocích, které z něj plynou.
Kdy zbystřit
Varovnými signály mohou být:
- opakované volání, psaní nebo komentování na sociálních sítích bez vašeho souhlasu,
- náhlé „náhody“- dotyčný se objevuje na stejných místech, kam chodíte,
- sledování vašeho online chování (např. přes status „naposledy online“),
- snaha ovlivňovat vaše kontakty nebo osobní prostor.
Pokud podobné chování ve vás vyvolává neklid, nejde o přecitlivělost, ale o přirozenou obrannou reakci.
Jak reagovat, když se to děje vám
- Nepokoušejte se o vysvětlování. Každý kontakt dává stalkerovi pocit pozornosti.
- Uchovávejte důkazy. Screenshoty, e-maily, SMS, hovory, to vše může být důležité.
- Zvyšte své digitální zabezpečení. Omezte veřejnost profilu, změňte hesla, vypněte geolokaci.
- Informujte okolí. Sdílejte situaci s blízkými, kolegy nebo školou, pokud se to týká i vašeho pracovního prostředí.
- Vyhledejte odbornou pomoc. Pokud stalking přetrvává, kontaktujte policii nebo organizace jako Bílý kruh bezpečí (linka 116 006).
Když jste na druhé straně
Stalking se někdy odehrává i nevědomě, například po rozchodu, když člověk kontroluje profily bývalého partnera nebo sleduje jeho aktivitu. V takových případech pomáhá uvědomění, že opakované „kontrolování“ není o zájmu, ale o potřebě uklidnit úzkost. Odborníci doporučují tyto kroky:
- přerušit kontakt,
- odstranit nebo zablokovat danou osobu ze sociálních sítí,
- nahradit zvyk jinou činností (pohyb, tvůrčí práce, rozhovor s terapeutem).
Hranice nejsou chlad, jsou výrazem respektu
Digitální doba rozostřila hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. Sdílení informací o sobě se stalo běžnou součástí života, ale zároveň usnadnilo přístup lidem, kteří hranice nerespektují. Základem ochrany je vědomé rozhodnutí, co chceme zveřejňovat a komu dovolíme přístup.
Stalking v číslech
- V Česku je ročně nahlášeno kolem 700 případů stalkingu, ale skutečný počet je podle Bílého kruhu bezpečí násobně vyšší.
- 80 % obětí tvoří ženy, nejčastěji pronásledované bývalými partnery.
- Od roku 2010 je stalking trestný čin podle §354 trestního zákoníku.
- Nejčastější forma dnes probíhá online, tzv. cyberstalking.
Kde hledat pomoc:
Bílý kruh bezpečí- nonstop linka 116 006
Policie ČR- prevence kriminality
Linka důvěry- Centrum krizové intervence