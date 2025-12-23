Zapomeňte na mýtus o nočním spánku krtků. Právě teď se vám pustili do zahrádky
23. 12. 2025 – 14:45 | Magazín | Žanet Ka
Krtek nespí, on hladoví a hrabe. Zimní měsíce jsou pro zahrádkáře zkouškou trpělivosti, ale se správnými nástroji můžete krtka z pozemku vypudit i v mrazu. Přinášíme vám přehled metod, které udrží vaši zahradu v bezpečí.
Zima je obdobím, kdy většina zahradníků ukládá své nářadí k odpočinku v domnění, že příroda venku také spí. Mezitím však v podzemí pokračuje čilý život, který může nejednoho majitele trávníku na jaře nepříjemně překvapit. Krtci totiž nepřezimují. Právě v chladnějších měsících mohou způsobit největší škody, když vykopávají hlubší tunely a vytvářejí obrovské hromady zeminy přímo pod vaším sněhem pokrytým trávníkem. Naštěstí existují způsoby, jak zahradu ochránit i bez drastických opatření.
Proč krtci nepřezimují? Odborníci vyvracejí mýty
Mnoho zahrádkářů žije v naději, že mráz a sníh konečně přinesou od krtinců klid. Opak je pravdou. Krtek má extrémně rychlý metabolismus a musí jíst každých několik hodin. Kdyby upadl do zimního spánku, jeho tělo by tak dlouhý výpadek energie nepřežilo.
V podzemních tunelech, které vedou v hloubkách od 20 do 100 cm, je teplota stabilní a neklesá pod bod mrazu. Krtek se v zimě jednoduše přesouvá do hlubších vrstev půdy, kde země není promrzlá, a pokračuje v hledání žížal a larev. Protože je v zimě potrava hůře dostupná, musí krtek pracovat mnohem usilovněji a hrabat více tunelů. Výsledkem jsou často ještě větší hromady zeminy než v létě.
Jak účinně chránit zahradu během zimních měsíců
Zima by pro vás neměla být časem pasivního čekání. Pokud nechcete mít na jaře zahradu jako po bitvě, vyzkoušejte metody, které fungují i v mrazivém počasí.
- Sítě proti krtkům: Jedná se o jediné stoprocentní řešení. Instalují se zhruba 10–15 cm pod úroveň terénu a mechanicky brání krtkovi v průniku na povrch. Pokud plánujete jarní úpravu trávníku, zima je ideálním časem pro nákup a plánování této instalace.
- Vonné repelenty: Krtci mají fenomenální čich a určité pachy doslova nesnášejí. V zimě je nejúčinnější umístit do čerstvých tunelů granuláty s obsahem ricinového oleje, máty nebo česneku. Tato aromata jsou pro krtka natolik nepříjemná, že se raději přesune o dům dál.
- Vibrace a zvuk: I když baterie v mrazu vydrží méně, odpuzovače generující vibrace stále fungují jako skvělý spojenec. Nejlepší je umístit je do míst, kde půda není zcela promrzlá, například pod vrstvu sněhu, která funguje jako izolant.
- Živé pasti: Pokud se rozhodnete pro odchyt, pamatujte, že krtek je užitečné zvíře a v mnoha zemích je částečně chráněn. Používejte pouze živé pasti umístěné v hlavních tunelech a chyceného krtka vypusťte v dostatečné vzdálenosti od zastavěných oblastí.
Prevence začíná u struktury trávníku
Krtci milují měkkou, vlhkou a kyprou půdu. Své zahradě můžete pomoci i tím, že z ní budete včas odvádět přebytečnou vodu. Také je dobré pravidelně hrabat listí, aby půda pod ním nehnila a zbytečně neměkla. Velkým lákadlem pro krtky jsou také zimní kompostovací hromady umístěné v blízkosti trávníku – ty totiž v zimě slouží jako zásobárna potravy, za kterou se krtci rádi vydávají.
Nepodceňujte zimní přípravu
Ačkoliv se může zdát, že zahrada v zimě odpočívá, pod jejím povrchem se odehrává neustálý souboj o potravu a prostor. Krtek není vaším nepřítelem záměrně – pouze se snaží přežít v náročných podmínkách. Pokud však nechcete, aby se vaše jarní probuzení změnilo v nekonečný boj s urovnáváním terénu, je dobré zůstat ostražití i během mrazivých dnů.
Využitím šetrných odpuzovačů a správnou péčí o vlhkost půdy můžete krtka přesvědčit, že vaše zahrada pro něj není tím nejlepším zimovištěm. Pamatujte, že včasný zásah v prosinci vám ušetří hodiny práce v dubnu. Vaše zahrada vám za tuto pozornost na jaře poděkuje krásným a neponičeným trávníkem.